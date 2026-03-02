Gobierno Dominicano mantiene subsidio al combustible y protege precios ante alzas internacionales

Santo Domingo,– El Gobierno de la República Dominicana continúa gestionando subsidios para estabilizar los precios de los combustibles y proteger la economía de los consumidores frente al impacto de los altos costos internacionales del petróleo.

Según lo informado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), para la semana del 31 de enero al 6 de febrero de 2026, el Ejecutivo ha dispuesto un subsidio de RD$182.2 millones con el objetivo de mantener estables los precios de los principales combustibles de consumo masivo. Este respaldo financiero del Estado beneficia productos como el gas licuado de petróleo (GLP), el gasoil regular y el gasoil óptimo, evitando que los incrementos del mercado internacional se traspasen al bolsillo de los hogares dominicanos.

El GLP recibe un subsidio de alrededor de RD$9.08 por galón .

recibe un subsidio de alrededor de . El gasoil regular es apoyado con aproximadamente RD$14.91 por galón .

es apoyado con aproximadamente . El gasoil óptimo obtiene cerca de RD$13.67 por galón subsidiado.

obtiene cerca de subsidiado. Los precios de la gasolina regular y premium se mantienen sin variación, gracias al esfuerzo del Gobierno por evitar alzas en el mercado local.

Para esta misma semana, la gasolina premium se mantiene en RD$290.10 por galón, y la regular en RD$272.50 por galón, cifras que permanecen estables en buena parte por el subsidio estatal.

El uso de subsidios para contener los precios de los combustibles no es una medida aislada. En 2025, el Gobierno dominicano ha venido destinando importantes recursos al rubro que superan varios miles de millones de pesos con el objetivo de aliviar la carga en los costos de transporte, logística y producción, factores que influyen directamente en la inflación y en el bienestar de los hogares.

Especialistas en economía han señalado que este tipo de apoyo fiscal es clave para evitar que los aumentos internacionales de petróleo causen un impacto inmediato en el costo de vida de los ciudadanos dominicanos, especialmente en un contexto de volatilidad global.

El subsidio del Gobierno dominicano al combustible continúa siendo una herramienta fundamental para estabilizar precios y proteger la economía local. Aunque representa un esfuerzo fiscal significativo, su aplicación ha mantenido constantes los costos de los combustibles más consumidos en el país, mitigando el impacto de las fluctuaciones del mercado internacional en la economía doméstica.

Fuente: el Caribe