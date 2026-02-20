Gobierno invierte cerca de RD$3 mil millones en reparación de escuelas

La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), del Ministerio de Educación, informó que hasta la fecha se ha invertido RD$2,752,868,000.00 en trabajos de mantenimiento correctivo a través del Plan Aulas 24/7.

Entre las intervenciones a los centros educativos del territorio nacional, los trabajos de mantenimiento correctivo consisten en la colocación de lona asfáltica, reparación de filtraciones, baños, sistemas eléctricos, pisos, pintura, sustitución de puertas y ventanas.

Según la información ofrecida a Listín Diario, tras las evaluaciones de vulnerabilidad a varias estructuras escolares, algunas arrojaron que no es viable repararlas y, en esos casos, la DIE inhabilita la infraestructura para demolición y la construcción de un nuevo plantel. En el caso de las que puedan ser recuperadas, refuercen la estructura.

inversión

La Dirección de Infraestructura Escolar ha realizado, a través de la Cámara Dominicana de la Construcción (Cadocon), pagos.os hasta la fecha de RD$ 470,000,000 millones de un total de RD$ 1,705,874,334.71 contratado.

Invirtieron RD$ 547,993,228.37 millones en procesos de licitación. La inversión en procesos de licitaciones en lotes de requerimientos es de RD$ 1,734,000,000.00 millones. Con un total invertido de RD$ 2,752,868,000.00 en mantenimiento correctivo.

La Dirección de Infraestructura Escolar, junto al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), someterá la licitación y sorteo de 490 centros educativos en el territorio nacional para trabajos de mantenimiento correctivo.

Esta iniciativa tendrá una inversión estimada de RD$2,026 millones, de los cuales 1,200 serán adjudicados mediante procesos de licitación y 826 millones vía sorteos en coordinación con el Codia. Este proyecto se ejecutará a través de la implementación del «Plan 24/7-365», que consiste en intervenir los planteles los 365 días del año.

Durante el desarrollo del plan, los obreros operan desde las 4:00 de la tarde, cuando salen los estudiantes, hasta las 12:00 de la medianoche y los fines de semana. Pero ahora el plan 24/7 es el “plan 24/7 365”; los trabajos de mantenimiento serán a todas horas.

Para este 2026, la Dirección de Infraestructura Escolar tiene como meta entregar 2,300 nuevas aulas.

Uno de los más recientes proyectos de la institución fue el “Plan Navidad en las Aulas 24/7”, que impactó más de 260 centros educativos.

El proyecto impactó 64 planteles escolares en el Gran Santo Domingo; 16 en Higuamo; 67 en el Yuma; 10 en Valdesia; 10 en San Cristóbal; 15 en Enriquillo; 32 en la región Noroeste, que abarca las provincias Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Mao Valverde.

Mientras que en la región Cibao-Norte, que comprende las provincias Santiago, Puerto Plata y Espaillat, se remozaron 46 escuelas, en la zona Cibao-Sur, que abarca las provincias de La Vega, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel, fueron intervenidas 265 aulas en 26 planteles educativos.

De igual manera, en la región de El Valle, 11 centros y 44 recintos educativos en la región Nordeste, que abarca las provincias Duarte, Hermanas Mirabal y María Trinidad Sánchez.

Fuente: Listín Diario.