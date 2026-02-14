Gobierno pone en marcha el corredor Independencia

Con la incorporación del nuevo servicio, la red de corredores reformados alcanza un total de 209 autobuses distribuidos en cuatro ejes: 30 en el corredor Núñez, 46 en el corredor Churchill, 64 en el corredor Charles de Gaulle y 68 en el recién inaugurado corredor Independencia.

El nuevo corredor operará con 68 autobuses con capacidad para 90 pasajeros cada uno, en horario de 5:00 de la mañana a 11:00 de la noche, con intervalos de 5 a 7 minutos y 82 paradas señalizadas a lo largo de 18 kilómetros de recorrido de origen a destino.

Uno de los aspectos más relevantes es su tarifa única de RD 35.00, que permitirá a los usuarios acceder a un servicio moderno con pago completamente electrónico.

Además, mediante el Fondo de Estabilización de la Tarifa (FET) establecido en el sistema central de recaudo, los pasajeros podrán experimentar un ahorro estimado de hasta RD 60 por viaje, como parte del subsidio directo orientado a garantizar accesibilidad y sostenibilidad del sistema.

Metro de Santo Domingo



Asimismo, se pondrá en marcha la primera fase del piloto de integración tarifaria con el Metro de Santo Domingo, permitiendo transbordos sin costo adicional en estaciones habilitadas cuando el pago se realice de forma electrónica y con tarjeta bancaria.

El proyecto es coordinado por el Gabinete de Transporte de la República Dominicana y supervisado operativamente por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), que garantizará el monitoreo mediante GPS desde el Centro de Control de Autobuses y la fiscalización en paradas.

Como parte del proceso de implementación, más de 200 conductores fueron capacitados fortaleciendo sus competencias en conducción segura, trato al usuario y cumplimiento de las normas de tránsito.

También serán beneficiados con seguridad social, jornada laboral fija y pensiones. El nuevo esquema incorpora estándares de calidad del servicio, que incluyen puntualidad, estado óptimo de las unidades y regularidad en la frecuencia, con seguimiento permanente de estos indicadores para asegurar una experiencia de movilidad segura.

Más de 56 millones de pasajeros movilizados

Desde la puesta en marcha del primer corredor reformado en febrero de 2021 hasta la fecha, el sistema ha movilizado un total de 56,461,684 pasajeros

Los corredores Núñez, Churchill y Charles de Gaulle, que iniciaron operaciones entre 2021 y 2023, han sido fundamentales para transformar el transporte público en Santo Domingo.

Cada uno ha permitido reorganizar rutas, reducir la circulación de vehículos informales y ofrecer un servicio más seguro y eficiente. Gracias a ellos, millones de pasajeros han podido desplazarse con mayor rapidez y comodidad, sentando las bases de un sistema integrado.

FUENTE: EL CARIBE