Gobierno tendrá recortar gastos ante crisis de precios del petróleo, afirman sectores

Sectores empresariales y económicos recomiendan al gobierno hacer recortes en su gasto para enfrentar la situación económica que pudiera presentarse el país tras el barril de petróleo a nivel internacional superar los cien dólares por la guerra en Irán.

La preocupación de sectores empresariales en el país por el aumento del crudo a nivel internacional debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, comienza a notarse ya que sugieren algunas recomendaciones al Gobierno local.

Para la empresaria Circe Almanzar, el gobierno debe apretarse los cinturones ante la situación en el medio oriente y los precios del barril de petróleo.

El precio del petróleo intermedio de Texas superó ayer Domingo los cien dólares por barril por primera vez desde el 2022 tras cumplirse una semana de la guerra de Estados Unidos en Irán.

La economista Edita Rodríguez, explica el impacto que esto pudiera tener en el país. Con relación al aumento del precio del barril de petróleo el presidente de los Estados Unidos Donal Trump reaccionó señalando que esto es un pequeño precio que hay que pagar para destruir las armas nucleares en Irán.

Fuente: NT