Gómez Mazara presenta logros de su gestión; la califica como «sin precedentes»

Santo Domingo.–El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, presentó una gestión sin precedentes al exhibir que en apenas 17 meses la institución ha alcanzado más logros que en administraciones anteriores, impulsando una agenda de transformación digital con resultados concretos en conectividad, educación tecnológica, modernización normativa, inclusión digital, seguridad ciudadana y fortalecimiento del rol fiscalizador del Estado.

“Nadie hubiese hecho más que nosotros en 17 meses en el Indotel”, subrayó Gómez Mazara al resaltar los logros experimentados en esa institución durante su gestión para acercar la tecnología al servicio de la gente y fortalecer la cooperación internacional en favor de la transformación digital en el país.

El funcionario explicó que estos avances responden a una visión estratégica que concibe la tecnología como una herramienta transversal para el desarrollo social, económico e institucional de República Dominicana, en coherencia con las políticas públicas impulsadas por el Gobierno.

Al enumerar sus logros, dijo que, tras 24 años de pago de alquiler, el Indotel adquirió un edificio propio, que le ahorrará más de RD$1,500 millones en la próxima década al Estado al eliminar gastos por arrendamiento.

Entre los principales resultados, destacó la implementación del Proyecto de Conectividad a Internet de Fibra Óptica en la región Sur, que ha permitido llevar internet de banda ancha a unos 16,000 hogares en nueve provincias. La iniciativa, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ofrece planes de internet asequibles por RD$299 mensuales durante seis años, en comunidades que anteriormente carecían de conectividad fija, constituyéndose en el esfuerzo de expansión de fibra óptica más ambicioso del Estado.

Asimismo, resaltó el proyecto UASD Conectada, que dotará a la academia de redes de fibra óptica, centros de datos, sistemas de respaldo energético y tecnología WiFi-6, impactando a aproximadamente 90,000 estudiantes, docentes y personal administrativo de los recintos de Santo Domingo, Santiago, San Francisco de Macorís y San Pedro de Macorís.

A estas iniciativas se suma el proyecto “Conectividad y Digitalización de Cobros en el Mercado Fronterizo de Dajabón”, desarrollado junto al Ministerio de Hacienda y Economía, que sustituirá el sistema manual de recaudación por un modelo digital automatizado, fortaleciendo los controles internos y preparando el terreno para la incorporación de pagos electrónicos y comprobantes digitales.

En el plano regulatorio, el Consejo Directivo del Indotel aprobó la Resolución 148-2024, mediante la cual se elevó la velocidad mínima del servicio de internet fijo de 4 a 30 megabits por segundo de bajada y de 1 a 10 Mbps de subida, mejorando la calidad del servicio y alineando al país con estándares regionales más competitivos.

En materia educativa, Gómez Mazara informó que durante su gestión el Indotel ha gestionado más de 30,500 becas en áreas STEM y 3,000 becas especializadas en ciberseguridad, además de impulsar alianzas para la expansión del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) en San Pedro de Macorís, Pedernales, Moca, San Francisco de Macorís y Cotuí.

También destacó el lanzamiento del programa “Soy Digital”, orientado a capacitar en habilidades digitales básicas a 100,000 padres, madres y tutores de niños, niñas y adolescentes del sistema educativo.

En materia de seguridad, Indotel inició el proceso de modernización de la Ley General de Telecomunicaciones 153-98, con el objetivo de adecuar el marco regulatorio a los desafíos de la era digital, fortalecer la competencia y garantizar mayor protección a los usuarios. El funcionario adelantó que en los próximos días se presentará el proyecto de ley sobre el nuevo marco regulatorio del sector.

De igual forma, la institución ejecuta el programa “Destacamentos Conectados”, dotando de conectividad y herramientas tecnológicas a 183 destacamentos policiales, lo que mejorará la capacidad de respuesta de los agentes a la ciudadanía.

Otro hito relevante fue la primera prueba técnica del Sistema Nacional de Alertas, respaldada por Indotel y otras entidades estatales, marcando un avance crucial en prevención y respuesta ante situaciones de emergencia.

También se formalizó un acuerdo con el Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), que permitirá agilizar la extracción y análisis de evidencia digital para combatir delitos informáticos.

En el eje de inclusión, Gómez Mazara resaltó la integración de personas con discapacidad en la estructura institucional, así como el avance del proceso de transición a la Televisión Terrestre Digital (TTD), que garantiza mejor calidad audiovisual y un uso más eficiente del espectro radioeléctrico.

En el ejercicio del rol fiscalizador, el Indotel ha realizado 35 operativos de cierre, imponiendo 21 sanciones por la prestación y reventa ilegal de servicios de telecomunicaciones, que incluyeron la clausura de 22 revendedores de internet y 13 emisoras ilegales.

Agenda internacional

En el ámbito internacional, Gómez Mazara lideró el proceso mediante el cual República Dominicana asumió en 2025 la presidencia de REGULATEL, por segunda vez desde 2011, y presentó la candidatura del país al Consejo de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) para el período 2027-2030, fortaleciendo el posicionamiento del país en los espacios de gobernanza digital.

Entre los proyectos estratégicos figura también una iniciativa satelital conjunta con el gobierno de España, orientada a llevar conectividad a comunidades rurales y remotas, garantizando inclusión digital sin limitaciones geográficas.

Con estos logros, la gestión de Guido Gómez Mazara consolida al Indotel como un actor clave en la modernización del sector de las telecomunicaciones, reduce brechas digitales y posiciona a República Dominicana como referente regional en transformación digital y gobernanza tecnológica.

Fuente: De Último Minuto.