Gonzalo Castillo se inscribe como aspirante presidencial del PLD; 7 más son inscritos, pero no Abel

El exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo se inscribió este domingo como aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) durante la reunión del Comité Central polideportivo del Club San Carlos. La inscripción de Castillo fue validada por el comité central.

El encuentro de este domingo, convocado por el Comité Político, tiene en agenda conocer y discutir el Protocolo para las Aspiraciones Presidenciales, así como la Lista Preliminar de Aspirantes Presidenciales, documento que ha generado expectativas y tensiones dentro de la organización.

Además de Castillo, se inscribieron Francisco Javier García, Luis de León, Charlie Mariotti, Manfred Mata, Francisco Dominguez Brito, Mario Bruno González y Ramón Ventura Camejo.

En contraste, el exalcalde de Santiago y también excandidato presidencial Abel Martínez no figura en el listado oficial, luego de que solicitara expresamente no ser incluido en esta fase del proceso interno. No obstante, Martínez ha reiterado que mantiene firmes sus aspiraciones presidenciales.

La validación de estos aspirantes forma parte de la reorganización interna que impulsa el PLD tras los resultados electorales de 2020 y 2024, en un contexto en el que la organización busca redefinir su liderazgo y fortalecer su estructura de cara al próximo ciclo electoral.

Se espera que en las próximas semanas el partido ofrezca detalles sobre el cronograma y los mecanismos que regirán la selección definitiva de su candidato presidencial.

Fuente: N Digital.