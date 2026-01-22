Google selecciona Anticipa, plataforma de IA humanitaria creada por dominicano

Santo Domingo.- La plataforma de inteligencia artificial humanitaria Anticipa, diseñada y liderada por el economista y científico de datos dominicano Alberto Castillo Aroca, fue seleccionada por Google.org entre más de 3,000 propuestas internacionales, al posicionarse como una de las 20 iniciativas elegidas a nivel mundial para formar parte de su aceleradora de alto impacto social.

La selección fue anunciada durante el Demo Day de la aceleradora de Google.org, celebrado en Silicon Valley, donde Anticipa destacó por su enfoque innovador para fortalecer la resiliencia de comunidades vulnerables frente a desastres ambientales, mediante el uso de inteligencia artificial aplicada a la acción humanitaria.

Anticipa, anteriormente conocida como AREMS, utiliza la nube de Google y el modelo Gemini para integrar el conocimiento comunitario con información científica avanzada, como imágenes satelitales y datos climáticoa plataforma traduce esta información compleja en alertas tempranas y planes de acción simples, que se distribuyen a través de WhatsApp, facilitando la prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

Lejos de ser una solución impuesta, el sistema es el resultado de un proceso de co-creación con comunidades indígenas de Colombia, Ecuador y Perú, adaptándose a sus lenguas, contextos culturales y realidades territoriales.

Anticipa funciona como un verdadero “copiloto para la resiliencia”, empoderando a las comunidades en tiempos de calma y optimizando la logística de los organismos de socorro durante situaciones de crisis.

El proyecto cuenta con el respaldo de World Vision y financiamiento adicional de la Unión Europea. Actualmente se encuentra en fase de expansión hacia la región amazónica, Ecuador, Perú y Brasil, así como Nigeria, con el objetivo de establecer un nuevo estándar internacional en la gestión de riesgos y la cooperación humanitaria.

Dada la ubicación geográfica de la República Dominicana, altamente expuesta a huracanes y eventos climáticos extremos, Anticipa se perfila como una herramienta estratégica complementaria para las instituciones locales de gestión de riesgos, al contribuir a la reducción de costos operativos y, sobre todo, a salvar vidas mediante la anticipación.

Alberto Castillo Aroca cuenta con más de diez años de experiencia en ciencia de datos y acción humanitaria a escala global. Inició su carrera en la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) durante el proceso de paz en Colombia y lideró la gestión de información en la crisis migratoria colombo-venezolana.

Durante la pandemia de COVID-19, trabajó con la OPS/OMS en Washington y Ginebra, coordinando datos de cooperación internacional en cuatro continentes. Posteriormente, se desempeñó como gerente de Programa en Etiopía para la organización 3iS, desde donde impulsó el desarrollo de Anticipa.

SOBRE 3IS

3iS es una organización internacional con sede en Francia, especializada en gestión de información y soluciones tecnológicas para el sector humanitario, con operaciones en América Latina, Medio Oriente y África. Su misión es servir de puente entre la tecnología avanzada de datos y las necesidades operativas de las comunidades en contextos de crisis.

