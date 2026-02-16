Grandes exjugadores que dirigirán en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 tiene la particularidad de llamar la atención desde diferentes ámbitos y uno de ellos es el apartado dirigencial, lugar donde emergen varios exjugadores que implantaron sus nombres con grandes trayectorias dentro de los campos de juego profesionales.

1. Albert Pujols

Albert Pujols es uno de los protagonistas de esta historia. “La máquina”, como es conocido entre los seguidores del juego, aceptó el llamado de dirigir a República Dominicana con la tarea de volver a llevar el trofeo mundialista a tierras caribeñas.

Albert Pujols sostiene el trofeo de campeón de los Leones del Escogido en la Serie del Caribe 2025.

El nacido en Santo Domingo posee una joven carrera como capataz; no obstante, ya posee títulos en su palmarés, debido a que logró ganar la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana 2024-25 y la Serie del Caribe 2025 con los Leones del Escogido.

Además, Pujols tiene delante una tarea llamativa: seguir la línea de manager novato en el certamen, manager que alcanza el campeonato. La situación ha ocurrido en todos los Clásicos anteriores.

2. Dusty Baker

El siguiente en el listado es Dusty Baker, el único de los estrategas del torneo mundialista con una Serie Mundial como capitán de una embarcación (Astros en 2022) y como jugador (Dodgers en 1981).

El dirigente de los Astros de Houston, Dusty Baker. Foto: Agencias AFP

Baker se había retirado en 2023, pero el fuego sagrado de estar frente a una novena lo llamó y aceptó dirigir a Nicaragua para regresar a los terrenos, o a los dogouts, en 2026.

Incluso, el hombre que ganó 2,183 juegos en Grandes Ligas dejó entrever con sus declaraciones en 2023 que tenía un plan debajo de la manga.

“No sé qué voy a hacer, pero sé que será bueno, sea lo que sea”, expresó.

3. Andruw Jones

Andruw Jones tendrá a su cargo la selección del Reino de los Países Bajos, un conjunto que cuenta con jugadores de Curazao, Aruba y Holanda.

Andruw Jones cuando fue presentado antes de jugar contra la República Dominicana durante la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol de 2013.Getty Images via AFP

El recién electo al Salón de la Fama de Cooperstown con un porcentaje 78,4 % tendrá su primera experiencia como dirigente en su carrera y lo hará en una escuadra que busca recuperar aquellos días donde se ubicaba entre los mejores cuatro equipos de la justa mundial (2013 y 2017).

Drew Jones (su hijo), Didi Gregorius, Xander Bogaerts, Jurickson Profar y Ozzie Albies son algunos de los jugadores que tendrá a su disposición en esta nueva aventura.

4. Yadier Molina

Pensar en el Clásico Mundial de Béisbol es recordar el nombre de Yadier Molina, el receptor puertorriqueño que ha estado involucrado en todas las ediciones disputadas, cuatro veces como jugador y esta sería su segunda como capataz.

Yadier Molina durante el WBC 2023.FUENTE EXTERNA.

Molina realizó su carrera de 19 temporadas en Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis, lo que le permitió adjudicarse nueve guantes de oro, cuatro guantes de platino y dos series mundiales.

Asimismo, disputó dos veces la final del campeonato mundialista con Puerto Rico (2013 y 2017) y llevó a su país a cuartos de final en 2023 como dirigente.

5. Hirokazu Ibata

Para terminar, la novena de Japón tiene dos particularidades: es la escuadra que más veces ha ganado el evento con tres títulos y la otra es que nunca han repetido un dirigente en el WBC.

Por eso, para la justa de 2026, Hirokazu Ibata será el nuevo dirigente del “Team Samurai”.

Ibata desarrolló toda su carrera como jugador en la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB).

Hirokazu Ibata durante su presentación como manager del combinado nacional de Japón.The Yomiuri Shimbun via AFP

Durante 17 temporadas jugó para los Dragones de Chunichi (1998-2013) y Gigantes de Yomiuri (2014-2015) donde disparó 1,912 hits en 1,896 juegos.

En ese sentido, Ibata protagonizó una increíble actuación en la justa de 2013. En seis partidos tomó 18 turnos al bate y conectó diez imparables, lo que le permitió estar presente en la mejor novena del evento mundialista.

