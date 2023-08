Grupo que llama a boicot contra la Feria del Libro de Santo Domingo informa obtuvo firmas de Angela Davis, Mayra Santos-Febres y Angie Cruz

El colectivo de activistas, escritores, periodistas y políticos que llama a un boicot contra la XXV Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023, sumó las firmas de las estadounidenses Ángela Davis y Angie Cruz, y de la puertorriqueña Mayra Santos-Febres.

El llamado al boicot se debe a que el país invitado es Israel, a la política migratoria del gobierno de República Dominicana respecto a los inmigrantes haitianos, y a un alegado acto de censura cometido por las autoridades del ministerio de Cultura en la feria del año 2022.

De Ángela Davis y Angie Cruz solo se informó de sus firmas de apoyo al boicot contra la feria que se celebrará del 24 de agosto al 3 de septiembre, en la Plaza de la Cultura.

El colectivo detalló que la escritora boricua Mayra Santos-Febres canceló esta semana su participación en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023 (FIL2023) dedicada al estado “genocida” de Israel.

Dijo que la prestigiosa escritora tomó la decisión luego de atender un pedido de escritores y activistas dominicanos que hicieron un llamado a boicotear la feria del libro.

“No creo en los boicots a las Ferias del Libro, sobre todo si se dan en países latinoamericanos periféricos o en el Caribe. Sé que cada una de estas ferias es una batalla ganada con muchísimo sacrificio por parte de artistas, escritores y educadores en cada uno de nuestros países; que son una apuesta a la libertad de expresión, al debate de ideas y el fortalecimiento de la inclusión y la equidad social. Sin embargo, me causa un profundo conflicto apoyar esta FIL 2023 en República Dominicana y he decidido cancelar mi participación”, expresó la puertorriqueña que frecuentemente asiste a las actividades culturales dominicanas.

Argumentó que su decisión está basada en el rechazo al arresto y detención del joven escritor haitiano Jhak Valcour el 13 de julio del 2023, pese a ser un residente legal desde hace años en República Dominicana, en el asedio policial a periodistas, pensadores y activistas dominicanos evidentemente negros o de descendencia dominico-haitiana, en la expropiación y poca indemnización a pobladores de la frontera con Haití para construir un muro entre los dos países.

También, según su argumento, en la poca participación en la feria de activistas, educadores, artistas y escritores haitianos o dominicanos que trabajan por reparar las relaciones entre los países hermanos y apoyar a Haití en estos momentos tan difíciles después de la pandemia del Covid.

“Me dejan ver que no existe una verdadera voluntad de afianzar el espíritu de libre expresión, debate e inclusión que siempre impera en las ferias de libro. Evadir y silenciar la discusión de estos temas en la FIL Santo Domingo 2023 me parece una acción muy violenta. No soy quién para decirle a los organizadores de la FIL lo que deben hacer, pero no puedo validar esta terrible omisión”, expresó.

Recientemente, Mayra Santos-Febres estuvo en la República Dominicana como parte del evento literario Centroamérica Cuenta, en apoyo a Sergio Ramírez, afamado escritor nicaragüense perseguido por el gobierno de Daniel Ortega.

