«Guarde ese Decreto» Paliza desata risas tras broma con Abinader en pleno acto del PRM

Hace 49 minutos
Se lee en 1 minuto

El ministro administrativo de la Presidencia y dirigente del oficialismo, José Ignacio Paliza, protagonizó un momento distendido durante su intervención en el acto por el 11 aniversario del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al bromear con el presidente Luis Abinader en medio de su discurso.

Visiblemente afectado por un virus gripal, Paliza inició sus palabras pidiendo disculpas por la posible pérdida de voz y comentó entre risas que, “por prudencia personal”, no podía revelar quién lo había contagiado.

En ese contexto, al escuchar que el mandatario respondía en tono jocoso con un “ya estoy preparando el decreto”, Paliza reaccionó rápidamente: “Excúseme, señor presidente, no me refería a usted. Guarde ese decreto”, provocando carcajadas entre los presentes.

El intercambio ocurrió ante dirigentes y militantes del PRM, marcando un momento relajado dentro de una actividad cargada de mensajes políticos y balance de gestión.

Fuente: N Telemicro

