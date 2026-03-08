Guardería permanece abierta; residentes exigen investigación tras denuncia por presunta agresión a niña

Las puertas de la guardería “Mi Segundo Hogar Little Steps”, ubicada en el sector Ensanche Ozama de Santo Domingo Este, permanecen abiertas este sábado, mientras residentes de la zona exigen que este y los demás centro sean investigado a por las autoridades tras la denuncia viralizada sobre una presunta agresión contra una niña.

El caso salió a la luz luego de la difusión de un video en redes sociales que muestra el momento en que supuestamente ocurre la agresión dentro del centro infantil, lo que generó indignación.

La mañana de ayer se vivió un escenario de tensión en las inmediaciones del lugar durante el proceso de entrega de la maestra señalada a las autoridades. En medio de la cobertura, periodistas y camarógrafos denunciaron agresiones físicas y confrontaciones mientras realizaban su labor informativa.

Este sábado, aunque el centro mantiene sus puertas abiertas, residentes de la comunidad expresaron su preocupación y demandaron que las autoridades investiguen no solo a la docente involucrada, sino también el funcionamiento del centro educativo.

Asimismo, algunos comunitarios plantearon la necesidad de que en este tipo de instituciones se realicen evaluaciones y pruebas psicológicas al personal antes de ser contratado, con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de los niños.

Los residentes insistieron en que este tipo de acciones no deben ocurrir bajo ninguna circunstancia, al tratarse de menores de edad, reiterando que ningún niño debe ser víctima de maltrato o abuso, ya que esta conducta es inaceptable y debe ser sancionada.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuándo será conocido el proceso judicial contra la maestra señalada ya que la misma se encuentra en proceso de investigación.

