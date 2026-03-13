Guzmán, JB, Leonel, Hipólito y Abinader, únicos candidatos en ganar desde la oposición

A lo largo de la historia electoral reciente de República Dominicana, solo cinco líderes políticos han logrado ganar la Presidencia de la República desde la oposición, un logro que generalmente combina liderazgo, desgaste del partido gobernante y divisiones internas dentro del oficialismo.

En esta lista figuran Antonio Guzmán Fernández, Joaquín Balaguer, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Luis Abinader.

De todos ellos, Leonel es el único que ha alcanzado la Presidencia dos veces desde la oposición, en las elecciones de 1996 y 2004.

ANTONIO GUZMÁN FERNÁNDEZ: EL PIONERO

Antonio Guzmán Fernández fue el primer dirigente en lograr una victoria presidencial desde la oposición, en las elecciones de 1978.

Postulado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Guzmán ganó las elecciones con 866 mil 912 votos (52.36%), derrotando al entonces presidente Joaquín Balaguer y poniendo fin a 12 años consecutivos de gobiernos del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

EL RETORNO DE BALAGUER REGRESA EN 1986

Para las elecciones de 1986, el PRD agotaba su segundo período consecutivo en el poder.

En ese contexto, Joaquín Balaguer regresó a la contienda presidencial y logró la victoria con 877 mil 378 votos (41.55 %).

Su triunfo estuvo marcado por la división interna del PRD, enfrentado entre las corrientes lideradas por José Francisco Peña Gómez, Salvador Jorge Blanco y Jacobo Majluta.

LEONEL Y EL ASCENSO DEL PLD

En 1996, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) presentó a Leonel Fernández como candidato presidencial, convirtiéndose en el primer aspirante de esa organización distinto a su fundador, Juan Bosch.

Fernández obtuvo un millón 130 mil 523 votos (38.93 %) en la primera vuelta y posteriormente ganó el balotaje con un millón 466 mil 382 votos (51.25 %).

Su victoria se produjo en medio de una coyuntura política en la que Joaquín Balaguer decidió respaldar a Fernández en la segunda vuelta, y traicionó al candidato oficialista Jacinto Peynado.

Fernández volvería a ganar desde la oposición en 2004, cuando obtuvo dos millones 63 mil 871 votos (57.11 %), en un contexto marcado por la crisis económica derivada de la quiebra de tres bancos y las tensiones políticas generadas por la reelección impuesta por Hipólito Mejía.

HIPÓLITO MEJÍA Y EL RETORNO DEL PRD

En las elecciones del 2000, Hipólito Mejía logró llevar nuevamente al PRD al poder tras 14 años de oposición.

Mejía obtuvo un millón 593 mil 231 votos (49.87 %). Aunque no alcanzó el 50 % más uno, la ley electoral permitió su proclamación en primera vuelta luego de que sus rivales declinara participar en un eventual balotaje.

LUIS ABINADER Y EL ASCENSO DEL PRM

El actual presidente Luis Abinader llegó al poder en las elecciones de 2020, como candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Su victoria, con dos millones 154 mil 876 votos (52.52 %), puso fin a 16 años consecutivos de gobiernos del PLD.

El triunfo estuvo influido por varios factores, entre ellos: la división interna del PLD tras la salida de Leonel Fernández, el desgaste del partido en el poder y un creciente descontento social.

Fuente: N Digital