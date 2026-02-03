Hallazgo de mujeres muertas en Elías Piña podría ser mensaje intimidatorio de bandas haitianas, advierten legisladores

Santo Domingo.- Ante el hallazgo de cuerpos de mujeres decapitadas en el río La Caña, en la provincia Elías Piña, legisladores expresaron su preocupación por la situación de seguridad en la zona fronteriza y advirtieron estas muertes podrían tratarse de un mensaje intimidatorio por parte de las bandas haitianas que mantienen el control en Haití.

El senador de la provincia El Seibo, Santiago Zorrilla, manifestó que, a su entender, estos crímenes buscan atemorizar, incluso si los hechos ocurrieron en territorio haitiano, colocando los cuerpos en el río para que lleguen a República Dominicana como un mensaje de intimidación y demostración de influencia.

Insistió en la necesidad de buscar una fórmula para esclarecer el origen del crimen y, al mismo tiempo, garantizar tranquilidad al pueblo dominicano, dejando claro que estos hechos no ocurrieron en territorio nacional y resaltando el trabajo de los militares dominicanos en la protección de la frontera.

«Entiendo que estos son la banda haitiana tratando de atemorizar, aunque hayan muerto en territorio haitiano. Esa es la situación muy complicada para usted poder llegar a hablar a un país que no tiene autoridades que está controlado a más del 70% por vándalos, pero tenemos que buscar una fórmula de cómo saber y de llevar claramente que la República Dominicana sepa que está bien protegida», agregó el legislador.

En ese sentido, el senador Guillermo Lama coincidió con Zorrilla en que podría tratarse de una forma de intimidar y no solo la República Dominicana, sino también para hacerse visible al mundo porque quienes están interviniendo Haití es la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que apoya la Fuerza de Represión de las Pandillas (GSF), copatrocinada por Panamá y Estados Unidos como apoyo internacional urgente a la crisis multidimensional que se ha venido desarrollando en Haití durante los últimos años.

«No podemos negar que la frontera tiene debilidades todavía. Es una forma de intimidar y no solo la República Dominicana, a través de de República Dominicana, hacerse visible al mundo, mandar un mensaje porque quienes están interviniendo Haití es la ONU y le están dando una respuesta por la vía donde ellos pueden hacer visibles esa esa amenazas», dijo Lama.

Para el diputado Elías Wessin Chávez el trasfondo de esas decapitaciones podría estar ligado a rituales de vudú que se realizan en Haití. «Eso me luce a lo que sería un rito de vudú, si fue en la frontera con mas razón, es una especulación que estoy haciendo pero aqui hay muchas cosas que tenemos que resolver de raíz como la migración descontrolada porque se producen hechos raros. Aquí necesitamos seguridad», puntualizó.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Pedro Martínez, manifestó que estaría dispuesto a hacer un a hacer un levantamiento en esta zona si es necesario y hacer contacto con los diputados, con los legisladores y el senador de Elías Piña con la finalidad de perseguir ese crimen de mano de las autoridades correspondientes.

«Fuere quien fuere, el crimen no tiene nacionalidad. El crimen donde se cometa y quien lo cometa no es más que un criminal. Entonces, hay que perseguir. La autoridad debe investigar eso», sostuvo.

Las muertes ocurrieron entre el 29 de noviembre y el 17 de enero. Solo uno de los 3 cadáveres encontrados, fue localizado en territorio dominicano, mientras que otros dos fueron hallados del lado haitiano de la frontera, como parte de las investigaciones en curso sobre el caso.

Tanto la institución actuante como el Ministerio Público precisaron que los hechos guardan relación con la operación de una red criminal que funcionaba en la franja fronteriza haitiana, dedicada a captar mujeres mediante engaños.

Las autoridades informaron que uno de los presuntos integrantes de la red fue apresado por el Ejército. Se trata del haitiano Chin Laduse quien fue apresado el 27 de enero, escondido entre matorrales a orillas del río, junto a su hijo menor de edad.

Según los reportes preliminares, esta estructura delictiva contactaba a sus víctimas a través de la red social Facebook y otros mecanismos, ofreciéndoles falsas promesas de traslado hacia distintos países. Las autoridades continúan profundizando las pesquisas para identificar a los responsables y desarticular por completo la red implicada.

Fuente: De Ultimo Minuto