¿Hay fentanilo en el país? Adictos confiesan sentir diferencias en droga común

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El consumo del fentanilo en el país, un opioide sintético barato, potente y altamente adictivo, es considerada como posible por los mismos consumidores de drogas comunes, quienes reportan sentir diferencias en las sustancias.

El presidente de Hogar Crea Dominicano, Julio Manuel Díaz, es quien hace la declaración, indicando que presumen se trata de fentanilo por los efectos causados en los consumidores.

“El fentanilo es una droga muy barata. Presumimos que se trata de fentanilo por los efectos y por lo rápido que se deterioran los adictos”, dijo Díaz.

Incremento del consumo de drogas en el país

Díaz refirió que cuando su padre abrió Hogar Crea en 1975, tenían que salir a buscar a los adictos y que esa situación se ha invertido, teniendo actualmente una lista de más de 200 personas.

“Hay campos con casos donde nunca pensaste que llegarían las drogas”, declaró.

Hablando del tema, el psicólogo y terapeuta en adicciones del centro Clarium, Fausto Guzmán, también reportó cambios en la problemática social.

Fentanilo en píldora se parece a las pastillas de oxicodona, Xanax o Adderall

Señaló que cuando empezó a trabajar con adictos, la media de edad de aquellos que procuraban abandonar la práctica rondaba los 25 años, pero que ahora recibe con frecuencia a muchos adolescentes de entre 16 y 18 años.

Díaz agravó el dato: en La Vega han tenido casos de niños de hasta ocho años.

Todos han querido montarse en el fenómeno

La proliferación de entidades que rescatan personas en condición de adicción y que proyectan sus ejecutorias en redes sociales, si bien no es nueva, ha tenido un repunte en República Dominicana.

Aunque la intención es buena, la práctica no siempre se realiza bajo los esquemas adecuados, lo que puede poner en riesgo la vida del consumidor.

Díaz Capellán indicó que en los últimos años han aparecido grupos haciendo un trabajo formidable, pero que hay otros que no cuentan con las condiciones físicas necesarias, lo que podría terminar siendo peligroso para el adicto.

“Todos han querido montarse en el fenómeno. Hay casos donde se necesita aplicar la obligatoriedad, pero eso también tiene un procedimiento para evitar ataques psicóticos en el paciente”, expresó.

Fentanilo

Señaló que cuando encierran al paciente con problemas de adicción sin las herramientas adecuadas, lo exponen a mayores riesgos y que, además, en algunos espacios las personas están hacinadas, reciben mala alimentación y carecen de las condiciones mínimas de salud.

Afirmó que en el Ministerio de Salud Pública existe una unidad destinada a esos fines.

Al opinar sobre el tema, Guzmán señaló que existe una problemática real y que lo que deben hacer estos grupos es regularizarse para ofrecer el servicio de manera adecuada, ya que entiende que se necesita.

Ambos conversaron en el programa radial Esto No Tiene Nombre.

Fuente: El Día