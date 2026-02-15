Hermana de joven ultimado por haitianos en Los Mina exige crimen no quede impune

Santo Domingo.- Nisaury Medina, hermana del adolescente Nauriel Misael Medina, ultimado en un hecho violento que involucra a ciudadanos haitianos, exigió a las autoridades que se esclarezcan plenamente las circunstancias del crimen y que todos los responsables enfrenten la justicia.

Según relató, la familia mantiene dudas sobre la versión oficial presentada hasta el momento. Indicó que, al acudir a la fiscalía, le fue presentado un joven identificado como Jeffrey, de 16 años, quien —afirmó— no coincide físicamente con la descripción que ella tiene de la persona que habría cometido el hecho. “Mi hermano era más alto que yo. Cuando me presentaron al detenido, era más bajito que yo”, expresó.

La familiar también señaló que junto al menor fue detenido un hombre identificado como Jason, de 30 años, señalado como su tío, y aseguró que ha recibido informaciones que apuntan a la posible participación de más nacionales haitianos en el asesinato. “Necesito que se aclaren los hechos y que, sea quien sea, pague. La muerte de mi hermano no puede quedar impune”, manifestó.

Asimismo, pidió a las autoridades que el proceso sea transparente y que se informe con claridad a la familia sobre los avances de la investigación. “Necesito que se aclaren los hechos, no solo para mí, sino para toda mi familia”, agregó.

En sus declaraciones, la joven también puntualizó que si el presidente Luis Abinader hubiera fortalecido más las políticas migratorias y no permitieran “que lo haitianos entren como chivos sin ley” su hermano estuviera con vida.

La joven habló en estos términos en el marco de la marcha convocada este domingo por la Antigua Orden Dominicana exigiendo justicia y contra la migración haitiana irregular en República Dominicana.

Fuente: De Último Minuto.