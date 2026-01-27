Hermana de Rafael Féliz García muestra apoyo a su familiar tras destitución del ITLA

Santo Domingo. -La hermana de Rafael Féliz García, quien fue destituido de su cargo como rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Pamela Féliz, publicó un mensaje de apoyo a su familiar en el que destacó su recorrido y valores después de las recientes denuncias que han salido en torno a un supuesto cobro a empleados por campañas políticas.

“Como hermana, así como todos los que han tenido la oportunidad de conocerte, han visto tu gran corazón; sabemos tus valores y tus méritos. Aquellos que no han tenido la oportunidad de conocerte tienen opiniones diferentes; eso también es parte del proceso; las respetamos y las abrazamos. Dios tiene el control de todo, y a cada uno de nosotros nos responderá según nuestras acciones”, dice el texto publicado en su cuenta de Instagram, acompañado de una foto familiar en la que aparecen los hermanos Féliz García.

En la publicación, Pamela resaltó que como familia han aprendido que la vida no quita, sino que libera para que puedan volar “más alto”.

La pariente aseguró que el país conoce la evolución del exrector y que aquellos que no han tenido la oportunidad de conocerlo son quienes tienen opiniones diferentes; sin embargo, sostuvo, es parte del proceso.

“Hoy aún más estoy orgullosa de ti y de lo que has logrado, y a donde vayas ahí estaré a tu lado”, dijo.

El Decreto núm. 390-24, que designó a Rafael Féliz como rector de la casa de estudios, quedó derogado por disposición del presidente Luis Abinader.

Fuente: N Telemicro