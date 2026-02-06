Hija de Rubby Pérez expresa apoyo al movimiento justicia Jet Set

Santo Domingo.– Casey Lebron Pérez, hija del fallecido merenguero Rubby Pérez, manifestó su respaldo al Movimiento Justicia Jet Set.

Movimiento Justicia Jet Set anuncia acto de oración

Como parte de sus acciones, el Movimiento Justicia Jet Set anunció la realización de un acto de oración y memoria pautado para este sábado 8 de febrero, a las 10:00 de la mañana, en el mismo espacio del Jet Set.

Padre Rogelio Cruz oficiará la actividad religiosa

La actividad religiosa será oficiada por el padre Rogelio Cruz.

Movimiento Justicia Jet Set depositan documento en reclamo de atención institucional

El pasado 25 de enero, familiares de las víctimas, sobrevivientes y huérfanos de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set depositaron una comunicación formal dirigida al presidente de la República, Luis Abinader, en la que solicitan atención institucional, seguimiento y acompañamiento estatal al proceso judicial que se desarrolla por el colapso del techo del establecimiento, ocurrido el 8 de abril de 2025.

En el documento, firmado por la doctora Ana María Ramírez Peña, en representación del Movimiento Justicia Jet Set, los afectados dejan claro que su reclamo no busca interferir en las decisiones del sistema judicial, sino garantizar que el proceso se conduzca con transparencia, respeto al debido proceso y protección de los derechos de las víctimas.

La comunicación expone el profundo impacto humano, familiar y social que dejó la tragedia, en la que murieron 236 personas y más de 180 resultaron heridas, describiéndola como un hecho que transformó de manera irreversible la vida de cientos de familias dominicanas.

