Send an email

La exsecretaria de Estado de EE.UU. Hillary Clinton arremetió contra el periodista estadounidense Tucker Carlson y lo tachó de «idiota útil» en el contexto de su entrevista con el presidente ruso, Vladímir Putin.

La Casa Blanca comenta la entrevista de Tucker Carlson a Vladímir Putin

Durante una entrevista con la MSNBC, a la política le preguntaron acerca de su opinión sobre Carlson y su conversación con el mandatario ruso. «Esto me muestra lo que creo que todos sabemos. Él es lo que se llama un idiota útil», dijo Clinton en su respuesta.

En ese contexto, Clinton afirmó que no le «sorprendería si saliese con un contrato con un medio ruso porque es un idiota útil». Sostuvo que el periodista «repite como un loro las mentiras de Vladímir Putin sobre Ucrania, por eso no veo por qué Putin no debería concederle una entrevista».

Según sus palabras, la entrevista de Carlson a Putin representa también una señal de que hay personas en EE.UU. «que son como una quinta columna de Vladímir Putin». «¿Por qué algunos republicanos se asocian? ¿Por qué otros estadounidenses básicamente creen a Putin? ¿Por qué Trump cree más a Putin que a nuestras 11 agencias de Inteligencia?», preguntó en ese contexto.

El periodista estadounidense Tucker Carlson reveló este miércoles en sus redes sociales que la entrevista con el presidente de Rusia se emitirá este 8 de febrero a las 18:00 EST (23:00 GMT) de manera gratuita en su sitio web oficial, así como en X (antes Twitter).

Al anunciar este martes su entrevista con el mandatario ruso, el comunicador afirmó que quería realizar tal entrevista porque los estadounidenses desconocen totalmente lo que sucede en Rusia y Ucrania. Según sus palabras, la mayoría de la población norteamericana «no tiene ni idea» de por qué Rusia lanzó su operación militar y cuáles son sus objetivos. «Esto no es correcto. Los estadounidenses tienen derecho a saberlo todo sobre la guerra en la que están involucrados, y nosotros tenemos derecho a contárselo», subrayó.

Fuente: RT