Hipólito Mejía afirma que Carolina ganará “70-30”

El expresidente Hipólito Mejía aseguró este martes que su hija, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, obtendría una victoria contundente de cara a una eventual candidatura presidencial para las elecciones de 2028.

Durante declaraciones ofrecidas a la prensa, el exmandatario afirmó que las encuestas se ganan “en el avance del pueblo” y no en los programas de opinión, al tiempo que sostuvo que su hija supera ampliamente a otros posibles aspirantes dentro del oficialismo.

“Apuenten la cifra para que luego no digan que dije algo que no era: 70-30”, enfatizó Mejía, perfilando a Carolina como una figura fuerte dentro del escenario político nacional.

La alcaldesa del Distrito Nacional ha manifestado públicamente sus aspiraciones de competir por la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno, en un contexto donde el oficialismo comienza a mover piezas ante la imposibilidad constitucional del presidente Luis Abinader de optar por una nueva repostulación.

El respaldo abierto de Hipólito Mejía refuerza el posicionamiento político de Carolina dentro del partido, donde también se mencionan otros dirigentes como posibles aspirantes para el próximo proceso electoral.

De cara a 2028, el tablero político comienza a mostrar señales de competencia interna tanto en el oficialismo como en la oposición, mientras figuras emergentes y tradicionales buscan consolidar liderazgo y apoyo popular.

Las declaraciones del expresidente se interpretan como un impulso temprano a la campaña interna de su hija y una señal de que la carrera presidencial ya empieza a tomar forma.*Cristina Mendoza*

Fuente: Panorama