Hipólito Mejía destaca legado de Ramón Alburquerque durante velatorio

Durante su visita, Mejía recordó que, a pesar de la enfermedad que enfrentaba, Alburquerque se mantenía con ánimo. “Lo sentí, dentro del conocimiento que yo tenía de su cáncer, muy animado. Pero el cáncer es una enfermedad difícil”, expresó.

El exmandatario destacó la trayectoria política del exsenador y subrayó la importancia de preservar su legado. “Hemos dejado una historia política en nuestro país y es importante ser consecuentes con el mensaje que nos transmiten. Hay que recordar su amistad y contribuciones”, manifestó.

Asimismo, valoró la experiencia y capacidad de Alburquerque dentro de la organización política. “Todos nosotros compartimos mucho tiempo.

Lo apoyamos cuando fue presidente del partido y demostró su conocimiento y capacidad. Ocupó muchas posiciones importantes y desempeñó su labor con gran responsabilidad”, indicó.

El fallecimiento del dirigente ha generado diversas muestras de solidaridad y reconocimiento por parte de figuras del ámbito político nacional.

