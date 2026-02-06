Hoy hace tres décadas del vuelo que desapareció tras caer al mar en RD

Hoy se cumplen 30 años del accidente del Vuelo 301 de Birgenair, ocurrido el 6 de febrero de 1996 frente a las costas del Atlántico, en República Dominicana.

La aeronave, un Boeing 757 que cubría la ruta Puerto Plata – Frankfurt, se estrelló poco después de despegar, dejando un saldo de 189 víctimas, en su mayoría turistas alemanes que regresaban a su país tras unas vacaciones en el Caribe.

Investigaciones posteriores determinaron que la tragedia se produjo por un mal funcionamiento de los tubos Pitot, combinados con errores en la reacción de la tripulación, lo que provocó la pérdida de control del avión en pleno vuelo.

La aeronave cayó en una zona del océano conocida por su presencia de tiburones, lo que dificultó las labores de rescate y contribuyó al dramatismo del hecho.

El accidente del Birgenair 301 sigue siendo recordado como uno de los peores desastres aéreos del Caribe y marcó un punto de inflexión en la aviación de la región, impulsando mejoras en protocolos de seguridad y en la formación de tripulaciones para enfrentar fallas técnicas críticas.

A tres décadas de la tragedia, familiares, autoridades aeronáuticas y la comunidad internacional mantienen vivo el recuerdo de las 189 personas que perdieron la vida aquel fatídico día.

Fuente: NT