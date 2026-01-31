Hoy se cumple un mes de la desaparición de Brianna Genao sin que se tenga rastro de su paradero

Santo Domingo.- Este sábado 31 de enero, se cumple un mes desde la desaparición de la niña Brianna Genao, sin que hasta el momento las autoridades hayan logrado dar con su paradero desde el pasado 31 de diciembre en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, Puerto Plata.

El caso ha generado profunda preocupación entre familiares, amigos y miembros de la comunidad, quienes continúan aferrados a la esperanza de encontrarla con vida.

Desde el día de su desaparición, organismos de seguridad han realizado diversas diligencias e investigaciones. Para la búsqueda de la niña de tan solo 3 años, desplegaron amplio operativo en el que participaron el Ministerio Público, la Policía Nacional a través de la Dintel y equipos SWAT, la Defensa Civil, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1, incluyendo técnicos del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Alrededor de 70 personas, organizadas en siete equipos tácticos, peinaron zonas montañosas, áreas de difícil acceso, pendientes y derrumbaderos en la comunidad.

Fuente: De Último Minuto.