Identifican asaltante de hermano de Ramón Tolentino; devolvió prenda, pero comunicador le sugiere entregarse

El comunicador Ramón Tolentino informó que fue identificado el hombre que asaltó a su hermano gemelo, despojándolo de una cadena en un hecho ocurrido recientemente en el sector La Venta de Las Palmas de Herrera.

De acuerdo a las declaraciones de Tolentino, el señalado es un individuo conocido como “Edwin La Volanta”, quien tras ser expuesto públicamente, devolvió la prenda sustraída enviándola al Palacio de la Policía Nacional.

No obstante, el comunicador dejó claro que la devolución del objeto no es suficiente, por lo que exhortó al presunto implicado a entregarse a las autoridades.

Tolentino explicó que a raíz del hecho, lograron identificar una supuesta ola de atracos en las inmediaciones de establecimientos como Smart Fit y el supermercado Bravo, donde según dijo se estarían registrando robos frecuentes contra ciudadanos que acuden a ejercitarse o a realizar compras.

En ese sentido, advirtió que la zona se ha convertido en un “punto caliente” para este tipo de delitos, situación que calificó como preocupante.

El comunicador reiteró su llamado al presunto asaltante para que responda ante la justicia, al tiempo que cuestionó si podrían existir más víctimas afectadas por hechos similares.

Fuente: El Nuevo Diario.