Incendio afecta Almacenes Garrido en la avenida Duarte; no se reportan heridos

La mañana de este jueves, se registró un incendio en los almacenes de la sucursal de Almacenes Garrido ubicada en la avenida Duarte.

La empresa detalló en un comunicado que tras la detección del siniestro, el equipo del primer turno activó de inmediato el protocolo interno de seguridad y notificó a las autoridades competentes, quienes acudieron rápidamente al lugar.

De acuerdo con los reportes preliminares, no se registraron personas heridas ni afectadas. En estos momentos, unidades del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo trabajan en el control y extinción del fuego.

Reiteró que su prioridad absoluta es garantizar la seguridad de sus colaboradores y clientes, y agradeció la rápida intervención del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y de la Policía Nacional, cuya actuación oportuna evitó mayores consecuencias.

Las causas del incendio serán determinadas por las autoridades correspondientes.

Fuente: Z Digital