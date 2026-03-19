Incendio afecta Centro Educativo Cristo Rey: Sin daños personales reportados

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) informó este jueves que no se reportan personas heridas ni afectadas tras el incendio registrado la noche del miércoles en el Centro Educativo Cristo Rey, ubicado en el distrito educativo 02-05, en San Juan de la Maguana.

La Dirección de Seguridad del MINERD explicó que al lugar acudieron de manera inmediata unidades del Cuerpo de Bomberos de esa provincia, quienes trabajaron en las labores de extinción del fuego.

La institución indicó que, una vez controlada la situación, las autoridades procedieron a realizar el levantamiento correspondiente para establecer el origen del incendio.

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Igualmente, la cartera educativa señaló que se mantiene a la espera de los resultados oficiales de las investigaciones para ofrecer mayores detalles sobre lo ocurrido.

FUENTE: EL NACIONAL.