Influencer internacional Max Klymenko graba contenido en la Zona Colonial de Santo Domingo

El creador de contenido internacional Max Klymenko, conocido por sus videos sobre carreras profesionales, negocios y temas sociales, fue visto recientemente en un parque de la Zona Colonial de Santo Domingo mientras realizaba grabaciones junto a su equipo de producción.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran al influencer acompañado de varias personas y equipos de grabación, lo que atrajo la atención de transeúntes que se encontraban en la zona y observaron el proceso de filmación.

Klymenko es un creador digital nacido en Ucrania y radicado en Londres, que ha ganado popularidad en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube por su contenido relacionado con el mundo laboral y la sociedad. En sus redes sociales acumula millones de seguidores y ha logrado posicionarse como una figura influyente dentro del ámbito de la divulgación digital.

En su perfil público también se presenta como “TikTok Creator of the Year”, reconocimiento que ha contribuido a impulsar su visibilidad en redes sociales y su presencia en diferentes países.

Hasta el momento, el influencer no ha informado públicamente los detalles de su visita a República Dominicana ni el contenido específico que estaría produciendo en el país. Sin embargo, las imágenes sugieren que se encuentra grabando material para sus plataformas digitales en uno de los espacios más concurridos de la histórica Zona Colonial.