Influencer internacional Max Klymenko graba contenido en la Zona Colonial de Santo Domingo

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEl creador de contenido internacional\u00a0Max Klymenko, conocido por sus videos sobre carreras profesionales, negocios y temas sociales, fue visto recientemente en un parque de la\u00a0Zona Colonial de Santo Domingo\u00a0mientras realizaba grabaciones junto a su equipo de producci\u00f3n.\r\nIm\u00e1genes difundidas en redes sociales muestran al influencer acompa\u00f1ado de varias personas y equipos de grabaci\u00f3n, lo que atrajo la atenci\u00f3n de transe\u00fantes que se encontraban en la zona y observaron el proceso de filmaci\u00f3n.\r\nKlymenko es un creador digital nacido en Ucrania y radicado en Londres, que ha ganado popularidad en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube por su contenido relacionado con el mundo laboral y la sociedad. En sus redes sociales acumula millones de seguidores y ha logrado posicionarse como una figura influyente dentro del \u00e1mbito de la divulgaci\u00f3n digital.\r\nEn su perfil p\u00fablico tambi\u00e9n se presenta como\u00a0\u201cTikTok Creator of the Year\u201d, reconocimiento que ha contribuido a impulsar su visibilidad en redes sociales y su presencia en diferentes pa\u00edses.\r\nHasta el momento, el influencer no ha informado p\u00fablicamente los detalles de su visita a Rep\u00fablica Dominicana ni el contenido espec\u00edfico que estar\u00eda produciendo en el pa\u00eds. Sin embargo, las im\u00e1genes sugieren que se encuentra grabando material para sus plataformas digitales en uno de los espacios m\u00e1s concurridos de la hist\u00f3rica Zona Colonial.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nFuente: RC Noticias\r\n\r\n\r\n