Inspectores de DGM ocupan equipos eran utilizados para la falsificación de documentos en La Romana
Una unidad de interdicción migratoria de la Dirección General de Migración (DGM) ocuparon equipos eran utilizados para la emisión de documentos falsos a nacionales haitianos en La Romana.
El hecho ocurrió este jueves 29 de enero, cuando los agentes de migración perseguían a una persona sospechosa que ingresó corriendo a una vivienda en el sector Villa Pereira, que resultó ser un nacional haitiano.
Cuando ingresaron al inmueble, encontraron impresoras, computadoras y otros instrumentos, y materiales que parecían ser utilizados para producir documentos falsificados parte de los cuales fueron encontrados en el lugar.
Al observar irregularidades y ver personas corriendo, los agentes de interdicción procedieron a incautar equipos, materiales y otras evidencias que fueron puestas bajo custodia para proceder a las acciones legales siguiendo las normativas vigentes.
Fuente: Panorama
