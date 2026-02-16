Instituciones gremiales y académicas celebran Congreso Internacional sobre Derecho del Trabajo e Inteligencia Artificial

Santo Domingo, República Dominicana 16 de febrero de 2026.- En un hecho sin precedentes para la comunidad jurídica nacional y regional, instituciones gremiales y académicas celebraron el XI Congreso Internacional y VI Congreso Nacional sobre los Derechos Habilitantes y Nuevas Fronteras Jurídicas del Derecho del Trabajo ante la Inteligencia Artificial, un espacio de alto nivel académico que reunió a magistrados, juristas, académicos y autoridades de distintos países de América Latina y Europa.

La actividad fue organizada por la Asociación de Abogados Laboralistas de La Romana (AJLR), bajo la coordinación de las juristas Cleopatra Gonzales y Carolina Moran, con el respaldo de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC), conjuntamente con el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), además de otras entidades del ámbito jurídico, desarrollándose los días 12, 13 y 14 de febrero del presente año 2026 en las instalaciones de la UFHEC.

El Congreso contó con la presencia del Vicepresidente Constitucional de la República de El Salvador, Félix Ulloa; el Presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana; Napoleón Estévez, el Presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Potentini, el Ministro de Trabajo, Eddy Olivares, el Ex-Vicepresidente de la República y connotado Jus Laboralista Rafael Alburquerque, la segunda Vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia, magistrada Nancy Salcedo, entre otras destacadas personalidades del ámbito jurídico, político y académico.

Durante las jornadas académicas participaron expositores de Argentina, Ecuador, Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Bolivia, México, República Dominicana España y El Salvador, abordando temas como la automatización y sustitución de mano de obra, plataformas digitales, vigilancia algorítmica, protección de datos en el trabajo, constitucionalización del derecho laboral y responsabilidad jurídica derivada de decisiones automatizadas.

Los debates resaltaron que la inteligencia artificial no puede analizarse exclusivamente desde una perspectiva tecnológica, sino desde un enfoque integral que incorpore principios constitucionales, garantías procesales y estándares internacionales de derechos humanos.

Como muestra de hospitalidad institucional, el gremio que agrupa a los abogados del país, CARD ofreció a los invitados internacionales una cena de bienvenida, fortaleciendo los lazos académicos y profesionales entre las delegaciones participantes.

En el marco del evento, el Colegio de Abogados otorgó certificados de reconocimiento a los conferencistas internacionales y autoridades invitadas, valorando su aporte doctrinal, su trayectoria profesional y su contribución al desarrollo del derecho laboral en la era digital. Asimismo, la asociación de abogados laboralista de la Romana, entidad principal del evento realizó un homenaje especial a los Presidentes de las Cortes de Trabajo por su compromiso con la tutela judicial efectiva de los derechos laborales.

Los organizadores destacaron que el congreso reafirma el compromiso de la República Dominicana con la evolución del Derecho del Trabajo frente a los desafíos tecnológicos contemporáneos, consolidando al país como escenario regional de discusión jurídica de alto nivel.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES