Instituto Duartiano advierte sobre presiones de la Corte Interamericana contra la soberanía dominicana

Santo Domingo.- El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, afirmó este lunes que existen acciones orientadas a colocar a la República Dominicana bajo el control de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que, a su juicio, busca debilitar la posición histórica del país en defensa de su soberanía.

Gómez Ramírez sostuvo que la nación dominicana ha mantenido durante 182 años una postura firme en favor de su independencia y autodeterminación, por lo que advirtió sobre lo que considera intentos de obligar al país a modificar su Constitución.

Según explicó, la Corte Interamericana procura que la República Dominicana adopte el denominado “ius soli” o derecho de suelo, lo que implicaría, de acuerdo con su interpretación, abrir la nacionalidad automática a quienes nazcan en territorio dominicano, incluso en casos vinculados a la migración irregular.

“El objetivo es colocarnos en la imposibilidad de expulsar del territorio nacional a todo ilegal. Si ellos consiguen eso, entonces indudablemente que estará dada la fusión, y eso es un peligro”, manifestó.

El presidente del Instituto Duartiano señaló además que sectores de poder estarían maniobrando activamente para impulsar ese propósito, por lo que aseguró que desde la entidad se están promoviendo acciones y encuentros con distintos sectores de la sociedad para contrarrestar esas iniciativas.

“Estamos resistiendo y estamos instando a la población, reuniéndonos para poner en práctica acciones orientadas a contrarrestar ese propósito”, expresó.

Gómez Ramírez reiteró que la República Dominicana es un Estado soberano, con derecho a administrar su destino, sus libertades y sus intereses sin presiones externas.

Posición frente a Estados Unidos

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el país busque apoyo de Estados Unidos ante el panorama internacional, el dirigente consideró que la ayuda de las grandes potencias debería enfocarse en Haití, nación que atraviesa una profunda crisis política, social y de seguridad.

En ese sentido, mencionó que el expresidente estadounidense Donald Trump ha mostrado cercanía con la República Dominicana, incluso tras participar en una cumbre donde ofreció colaboración en temas de narcotráfico y seguridad fronteriza.

No obstante, Gómez Ramírez insistió en que la República Dominicana debe mantener su línea de independencia y autodeterminación, al tiempo que señaló que corresponde a los organismos internacionales y a las grandes potencias acudir en auxilio de Haití.

“Ellos deben ayudar a Haití, porque el rol de los organismos internacionales y de las grandes potencias es ir en auxilio de países que caen en situación de infortunio como Haití”, concluyó.

Fuente: De Ultimo Minuto