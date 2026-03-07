Interrupciones eléctricas afectarán sectores del DN y comunidades de San Pedro de Macorís este fin de semana

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana informó que durante este sábado 7 y domingo 8 de marzo realizará trabajos de mantenimiento programado en varias subestaciones y líneas de transmisión, lo que provocará interrupciones temporales del servicio eléctrico en sectores del Distrito Nacional y en comunidades de la provincia San Pedro de Macorís.

La entidad explicó que estas labores buscan fortalecer la confiabilidad, estabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional.

Para este sábado, la ETED ejecutará mantenimiento preventivo en la subestación 69 kV Metropolitano – Barra, específicamente en campos de línea y autotransformador, en horario de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde.

Durante ese período se verá afectado el suministro eléctrico en los sectores Naco, Piantini (parcial), Ensanche La Fe y Ensanche Kennedy, en el Distrito Nacional. También se producirán interrupciones en importantes instituciones y empresas como el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (CEDIMAT), Banco Popular Dominicano, Listín Diario, Codetel, Publicaciones Ahora y la cadena comercial Ferretería Haché.

Ese mismo día, entre 9:00 de la mañana y 1:00 de la tarde, la empresa también realizará la reparación de jumpers por deterioro en las subestaciones Brugal y César Iglesias, correspondientes a la línea de transmisión 69 kV SPM – Cementos Nacionales. Estas labores provocarán interrupciones en las comunidades Cayacoa y Guavaberry, en San Pedro de Macorís.

Asimismo, se verán afectadas temporalmente las operaciones de las empresas César Iglesias, Brugal y Harinas del Higüamo.

Para el domingo 8 de marzo, la ETED indicó que realizará mantenimiento preventivo en la subestación 138 kV Metaldom, correspondiente a la línea de transmisión 138 kV Matadero – Metaldom, en horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. En este caso, la interrupción del servicio afectará únicamente las operaciones de la empresa Metaldom, sin impacto en zonas residenciales.

La ETED agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró que estos trabajos forman parte de su compromiso de mejorar la calidad del servicio eléctrico y fortalecer la infraestructura energética nacional, además de impulsar la transición energética y digital en la República Dominicana.

