INTRANT habilita citas en línea para tramitar la nueva licencia de conducir

Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) informó que los ciudadanos podrán agendar su cita a partir del próximo lunes 9 de marzo para solicitar la nueva licencia de conducir, a través del portal institucional www.intrant.gob.do, como parte de las medidas implementadas para facilitar la programación previa de los trámites y mejorar la atención en los centros de servicio.

Para acceder al sistema, los usuarios deben ingresar a la página principal del portal institucional, donde encontrarán un recuadro destacado que deberán presionar, el cual los dirigirá directamente a la plataforma para programar su cita.

A través de esta herramienta, los usuarios pueden organizar su proceso con anticipación, seleccionar la oficina de su preferencia y acudir en el horario establecido, contribuyendo así a optimizar la atención y reducir los tiempos de espera en los centros de servicio.

El sistema se encuentra disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, permitiendo gestionar el turno en el momento que resulte más conveniente para cada usuario.

Mediante la plataforma, los ciudadanos pueden seleccionar la oficina más cercana a su lugar de residencia, entre los centros habilitados para la prestación de servicios de licencias.

El sistema también muestra las fechas y horarios disponibles en cada oficina, lo que permite al usuario elegir el turno que mejor se adapte a su agenda y organizar su visita con anticipación.

Asimismo, la plataforma permite consultar el procedimiento que debe realizar y la documentación requerida para completar el trámite, antes de acudir al centro de servicio.

Consulta de multas antes de agendar la cita

El INTRANT recordó que antes de programar su cita es importante verificar si posee multas de tránsito pendientes, ya que estas deben estar saldadas para poder completar el proceso de emisión o renovación de la licencia de conducir.

A través de la misma plataforma, el ciudadano puede consultar la cantidad de multas pendientes y gestionar previamente este requisito para evitar inconvenientes al momento de realizar su trámite.

Una vez confirmada la cita, el sistema genera un comprobante que deberá presentarse al momento de llegar a la oficina seleccionada, ya sea impreso o disponible en la pantalla del teléfono móvil.

El INTRANT explicó que el sistema de citas previas busca evitar las largas filas y garantizar un flujo ordenado de atención al ciudadano, facilitando un servicio más ágil y eficiente en los centros de emisión de licencias.

La implementación de esta plataforma forma parte de los esfuerzos que impulsa el Gobierno dominicano para la simplificación de trámites y el acercamiento de los servicios públicos a la ciudadanía, mediante el uso de herramientas tecnológicas que fortalecen la modernización del sistema de licencias de conducir en el país.