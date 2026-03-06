INTRANT promueve anuncio del aspirante presidencial del PLD, Gonzalo Castillo

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Santo Domingo. – En un acto insólito, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) difundió en sus redes una publicación relacionada con el empresario y aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, quien recientemente acudió a realizar el proceso para obtener su nueva licencia de conducir.

Durante su visita, Castillo destacó la modernización del sistema de emisión de licencias y valoró los avances tecnológicos implementados, así como la rapidez y eficiencia del proceso.

“Bueno, hoy me siento muy satisfecho con mi nueva licencia de conducir. Aquí les muestro una licencia con mucha seguridad, mucha calidad, y el proceso fue rápido y eficiente. Realmente creo que hemos dado un paso importante en materia de licencias de conducir aquí en República Dominicana”, expresó.

El dirigente político también exhortó a los ciudadanos a actualizar su documento.

“Exhortamos a todos los dominicanos y dominicanas a que vengan a buscar su nueva licencia de conducir, para que tengan su documento al día y mayores niveles de seguridad en todo lo que se requiera”, agregó.

En la publicación difundida en redes sociales, se resalta que la nueva licencia incorpora mayores niveles de seguridad y está alineada con estándares internacionales, lo que fortalece la seguridad vial y contribuye a una gestión más eficiente del tránsito en el país.

Asimismo, el INTRANT indicó que continúa trabajando para ofrecer procesos más modernos, eficientes y transparentes, con el objetivo de facilitar que los ciudadanos realicen sus trámites de manera organizada y segura.

La publicación ha generado comentarios en redes sociales, debido a que el protagonista del anuncio es un dirigente político que figura entre los aspirantes presidenciales del PLD con miras a las elecciones de 2028.

Fuente: El Pregonero