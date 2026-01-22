Investigaciones de elDiario.es ponen en apuros a Julio Iglesias

Escudriñar a una figura tan famosa, apreciada y valorada en toda España, como Julio Iglesias, es un reflejo del credo de “periodismo valiente” que ha convertido a elDiario.es en un referente de la investigación periodística internacional.

Con sus incisivas búsquedas sobre manejos irregulares en áreas privadas y públicas, que han tumbado a muchos personajes de sus altares, este medio ha impedido que otros intenten tapar el Sol con un dedo ocultando las evidencias de una realidad.

Un rayo de luz parece haber entrado a elDiario.es, de España, donde además de las noticias cotidianas, se forjan las ideas más claras de lo que es la esencia del periodismo: informar, orientar, educar y, sobre todo, abrir los ojos a todo aquel que, por cerrarlos, da paso a quienes pueden destruirlos.

Al visitar a su director, Ignacio Escolar, en la sede del diario en la céntrica Gran Vía, uno de los equipos de investigación daba los toques finales al destape de otro escándalo con el reúso hasta diez veces de catéteres en un hospital.

“Es un riesgo grave para la salud pública, impulsado por el afán de rentabilidad”, denunció Escolar, asegurando que cuentan con pruebas que confirman esa práctica ilegal.

A pesar de que sus cinco grandes casos de investigación han estremecido a todo el país, ni el edificio ni la propia antesala de la Redacción lucen con custodia especial a modo preventivo.

En un modesto espacio rectangular en el primer piso se alinean más de 100 periodistas responsables de Madrid y áreas circundantes, mientras otros 150 reportan como corresponsales desde otras ciudades españolas.

La visita de Miguel Franjul

Para intercambiar experiencias en el ámbito de la investigación, Ignacio Escolar recibió amablemente a su homólogo de República a Dominicana, Miguel Franjul, director del Listín Diario, para compartir las experiencias de la más reciente investigación sobre el célebre artista de fama internacional, Julio Iglesias.

El encuentro conectó las realidades del periodismo de investigación en España y la República Dominicana, en una conversación de dos horas, en las que Escolar y Franjul compartieron algunos detalles de momentos críticos en sus carreras periodísticas.

También los episodios más gratificantes que han experimentado cuando se logra el objetivo de revelar la verdad sin que por ello haya que caer abatido en un campo de batalla, como ocurre, todavía, en países bajo gobiernos dictatoriales o con un alto grado de permisividad delictiva, criminal o corruptiva.

Wendy Santana de Franjul e Ignacio Escolar conversan en la redacción del medio español.ELDIARIO.ES

Franjul citó como uno de sus momentos críticos su expulsión del periódico en el año 2003, cuando autoridades del gobierno ocuparon con el auxilio de la fuerza el Listín Diario, operación que luego la Suprema Corte de Justicia la dictaminó inconstitucional.

Ignacio Escolar, director y fundador de elDiario.es, un periódico con alta credibilidad en sus 12 años de existencia, relató que su repunte se ha sustentado en la veracidad de las denuncias, siendo comprobable en todas sus partes, ya que antes de sacarlas a la luz pública pasan por un filtro jurídico.

Este recurso no permite que se diga nada que pueda afectar la integridad de los periodistas, ni que el peso de la ley recaiga sobre los implicados más allá de donde correspondan sus responsabilidades, dijo.

El momento del eslabón

Otro interesante punto que reveló Escolar fue que este diario surgió en medio de la crisis económica de los medios de comunicación en España, en el 2012, bajo el lema “Periodismo a pesar de todo”.

En el momento de despidos masivos de periodistas valiosos que verían su profesión frustrada si no se hacía algo rápido por sobrevivir, Ignacio Escolar motivó a otros 12 colegas a invertir sus recursos de liquidación laboral en un proyecto nuevo, digital, en la misma línea crítica y audaz en que lo venían haciendo.

Miguel Franjul junto a Ignacio Escolar cuando llegaba a la redacción de elDiario.es.ELDIARIO.ES

Con pocas opciones de sobrevivir ante la tormenta, la idea tomó forma y poco a poco se convirtió en uno de los periódicos más creíbles, respetados y valientes. Al día de hoy, cuenta con una Plantilla de 250 empleados y 118 mil socios de pago y dos millones de lectores diarios , consolidándose como el diario digital líder en suscripciones en España.

Escolar explicó que apostó por un modelo de membresía inspirado en el éxito del esquema Model, de The Guardian, en el Reino Unido, que le permitió tener la suficiente independencia financiera como escudo editorial y mantener la esencia de su creación.

Escolar explicó que la clave de su capacidad para investigar a las élites es su estructura de propiedad. “Soy el principal accionista y no tenemos créditos bancarios”, por tanto, la línea es solo una.

«Nuestra financiación se apoya en los lectores. Aproximadamente la mitad de los ingresos vienen de los socios. Eso hace que ningún anunciante, por grande que sea, domine la vía de financiación» IGNACIO ESCOLAR Director de elDiario.es

Escándalos revelados por el diario

Esta autonomía ha permitido a elDiario.es destapar casos históricos como el fraude colosal con las “Tarjetas Black”, de crédito premium, que llevó a prisión al exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato Figaredo, por usarlas durante 9 años (2003-2012) sin regulación fiscal ni fondos sustentables, junto a 15 personas más.

Rato Figaredo es una figura emblemática en España, pues además de banquero fue un político del Partido Popular que abogaba por las nobles causas, vicepresidente del Gobierno durante los gobiernos de José María Aznar y Ministro de Economía, terminando implicado en delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.

Otra importante investigación fue el fraude con los títulos de maestría en distintas especialidades, otorgados bajo prebendas a figuras políticas de alto nivel, para que pudieran calificar para los mejores puestos y remuneraciones en el mercado laboral.

Patricia Franjul, Ignacio Escolar, Miguel Franjul y Wendy Santana de Franjul.ELDIARIO.ES

Estos títulos provocaron dimisiones en cadena, tanto en los sistemas políticos de derecha como en los de izquierda, entiéndase socialismo y capitalismo, sin coincidir en ningún punto de inflexión, al menos para favorecer a sus afiliados.

“Logramos que dimitiera la presidenta de la Comunidad de Madrid y ministra del gobierno español Cristina Cifuentes, que se perfilaba para suceder al presidente Mariano Rajoy. Ella fue procesada y condenada.

Julio Iglesias y la alianza con Univisión

Uno de los temas centrales del encuentro entre los directores de los periódicos elDiario.es y Listín Diario fue la exhaustiva investigación de tres años sobre las presuntas agresiones sexuales y abusos de poder de Julio Iglesias en sus mansiones de Punta Cana y Nassau.

Escolar relató que el proceso incluyó testimonios de más de 15 extrabajadores y la verificación de pruebas documentales, como la imposición ilegal de pruebas médicas (VIH y hepatitis) a empleadas domésticas. Y pese a los intentos de contacto, el artista no ha respondido, como tampoco sus abogados. Para blindar judicialmente el caso y darle un alcance global, elDiario.es se alió con la cadena estadounidense Univisión.

“Buscamos socios en Estados Unidos por su marco legal y para tener mayor repercusión. El equipo de Gerardo Reyes (Premio Pulitzer) participó activamente en la comprobación de datos”, explicó.

El puente periodístico

Esta visita evidenció que, aunque los contextos varían, desde las querellas criminales por “revelación de secretos” que ha enfrentado Escolar en España, hasta la persecución periodística en la isla caribeña, la vocación de servicio público permanece idéntica entre España y República Dominicana.

Escolar concluyó reafirmando que el prestigio de un medio de investigación se construye “con cada exclusiva que aumenta la confiabilidad”, permitiendo que los ciudadanos se conviertan en el único jefe al que el periodista debe rendir cuentas.

