Irán amenaza con atacar zonas turísticas globales y reafirma su producción de misiles

Irán elevó la tensión internacional al lanzar una advertencia contundente: podría dirigir ataques hacia zonas recreativas y destinos turísticos en distintas partes del mundo. La amenaza surge en medio de una escalada del conflicto, tras recientes bombardeos contra bases militares de Estados Unidos y contra infraestructuras energéticas relacionadas con petróleo y gas.

El vocero militar iraní, el general Abolfazl Shekarchi, afirmó que “parques, áreas recreativas y destinos turísticos” dejarían de ser seguros para los adversarios de Teherán. Según explicó, esta postura forma parte de una estrategia de presión frente a las acciones militares recientes.

En su declaración, Shekarchi también sostuvo que los ataques dirigidos contra altos funcionarios iraníes no evidencian fortaleza, sino “desesperación e impotencia” por parte de sus enemigos. Aseguró además que los líderes iraníes “viven entre el pueblo”, en contraste según él con los dirigentes de Estados Unidos e Israel.

Por otro lado, Irán insistió en que su capacidad militar se mantiene intacta. El portavoz de la Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Ali Mohammad Naeini, aseguró que el país continúa fabricando misiles pese al conflicto, desmintiendo las afirmaciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien había señalado que la infraestructura militar iraní había sido debilitada.

Fuente: El Nuevo Diario.