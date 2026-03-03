Internacionales

Irán anuncia una nueva ola de ataques contra bases de EE. UU. en la región

La Guardia Revolucionaria iraní anunció este lunes el lanzamiento de la decimotercera ola de ataques contra bases estadounidenses en países de la región como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

Una decena de drones impactaron la base de la Marina estadounidense Arifjan, en Kuwait, y otro ataque tuvo como blanco «uno de los puntos de concentración» de los estadounidenses en Dubái, según el comunicado, que indica que se espera que hayan causado muertos.

La televisión iraní publicó en redes sociales imágenes de otros supuestos ataques con misiles contra la base aérea Muwaffaq Salti en Jordania y contra Tel Avi.

Fuente: El Nuevo Diario.

