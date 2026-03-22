Irán lanza misil contra Dimona, ciudad clave del programa nuclear de Israel

Un misil balístico lanzado por Irán impactó la noche de este jueves en la ciudad de Dimona, en el sur de Israel, donde se encuentra la principal instalación nuclear del país, provocando alarma entre la población y la activación inmediata de los equipos de emergencia.

El impacto dejó al menos un edificio colapsado y obligó a la evacuación de varias zonas residenciales ante el temor de nuevos ataques. Tras la explosión, se activaron sirenas en Dimona y localidades cercanas, mientras se reportaba el lanzamiento de otros proyectiles hacia la región.

Según reportes del diario The Jerusalem Post, la organización de emergencias Magen David Adom informó que al menos 51 personas resultaron con heridas leves debido a la metralla. Entre los afectados figura un niño de 10 años en condición moderada, además de varios adultos mayores que recibieron atención médica.

Dimona alberga el Centro de Investigación Nuclear del Neguev, considerado la principal instalación nuclear de Israel, lo que eleva la tensión en medio del conflicto. El ataque se produce luego del bombardeo ocurrido ese mismo día contra el centro de enriquecimiento de uranio Shahid Ahmadi Roshan, ubicado en Natanz, Irán.

La televisión estatal iraní aseguró que la ofensiva fue ejecutada como “respuesta” al ataque contra su infraestructura nuclear. Previamente, la organización iraní de energía atómica había indicado que el complejo de Natanz fue atacado, aunque afirmó que no se registraron fugas de material radiactivo.

En paralelo, otros ataques alcanzaron distintas zonas de Israel. En Rishon Lezion, en el centro del país, un proyectil destruyó por completo una guardería que se encontraba vacía debido al cierre por el Shabat, evitando víctimas. Las imágenes del lugar muestran severos daños estructurales, con escombros y objetos infantiles esparcidos, evidenciando la magnitud de la ofensiva.

FUENTE: N DIGITAL