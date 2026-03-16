Israel lanza nueva oleada de ataques contra Irán

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El conflicto en Oriente Medio ha entrado en una fase de intensificación extrema este lunes, luego de que Israel anunciara el inicio de una nueva oleada de ataques a gran escala contra puntos estratégicos en las ciudades iraníes de Teherán, Shiraz y Tabriz. Según el comunicado emitido por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), los cazas de combate han comenzado a bombardear infraestructuras clave del régimen iraní, marcando una expansión de la ofensiva militar que se mantiene activa contra la República Islámica.

En un balance ofrecido a la prensa, el portavoz militar Nadav Shoshani reveló la magnitud de la campaña aérea iniciada el pasado 28 de febrero en coordinación con Estados Unidos. Hasta la fecha, se han contabilizado más de 7,600 ataques en territorio iraní, ejecutados en aproximadamente 5,000 salidas de combate. De estas operaciones, cerca de 4,700 bombardeos se han centrado específicamente en desmantelar el programa de misiles iraní, logrando impactar más de 700 sistemas de lanzamiento en tiempo real, lo que, según las autoridades israelíes, ha provocado una reducción drástica en el arsenal bélico de Irán.

Además de los sistemas de misiles, la ofensiva ha alcanzado más de 100 instalaciones de producción de armamento y 500 centros de mando y control. Un punto de alta sensibilidad en este reporte es la confirmación de ataques contra decenas de objetivos vinculados al programa nuclear iraní, operaciones que Israel asegura haber coordinado estrechamente con las fuerzas armadas estadounidenses. Mientras tanto, el saldo humano sigue siendo incierto; aunque las autoridades iraníes reportaron 1,230 fallecidos hace once días, la falta de actualizaciones sugiere que la cifra podría ser considerablemente mayor tras los recientes eventos.

Ante este escenario, el Ejército israelí ha advertido que se prepara para una «guerra larga», fundamentando su postura en la existencia de miles de objetivos estratégicos que aún permanecen en su lista de ataques pendientes. A pesar de los constantes lanzamientos de misiles por parte de Irán, que hasta ahora han cobrado la vida de 12 personas en territorio israelí, las fuerzas de defensa aseguraron contar con la capacidad logística y los interceptores necesarios para mantener el ritmo de la ofensiva. La situación proyecta un panorama de incertidumbre global, mientras el conflicto armado se asienta como una confrontación de desgaste y alta tecnología en el corazón de la región.