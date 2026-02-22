Jalisco en llamas: suspendidos vuelos, restaurantes y conciertos por el caos tras caída de «El Mencho»

La actividad diaria en Jalisco se frenó este domingo después del operativo en el que abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las empresas han determinado suspender vuelos y las medidas han alcanzado a eventos masivos como conciertos e incluso partidos de futbol.

Por su parte, las autoridades han suspendido la circulación en algunos puntos y la operación del transporte público tras la activación del código rojo.

Desde temprano, la Secretaría de Transporte de Jalisco anunció que el transporte público dejaría de operar en el estado por los bloqueos viales y quema de vehículos.

Por su parte, la empresa Ocesa informó que el show previsto para la noche de este domingo de Kali Uchis en el Auditorio Telmex no se llevará a cabo.

Además, el Clásico femenil entre Chivas y América programado para este domingo en el Estadio Akron fue suspendido debido a la violencia desatada.

Los establecimientos han informado sobre el cierre de sus locales en la Zona Metropolitana de Guadalajara y los alrededores ante el miedo en la población por estos hechos delictivos.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara afirma que opera con normalidad y no se tienen reportadas afectaciones a sus operaciones aéreas.

Sin embargo, las aerolíneas Volaris y Air Canada han decidido frenar sus viajes al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, pese a que las autoridades aseguran que no tienen contratiempos.

La violencia alcanzó a las obras del gobierno con al menos 20 instalaciones del Banco del Bienestar que fueron incendiadas, de acuerdo con el reporte del Gabinete de Seguridad.

