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JCE detalla proceso y requisitos para la nueva cédula en República Dominicana

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La Junta Central Electoral (JCE) dio a conocer este sábado los requisitos para acceder a los servicios relacionados con la nueva cédula de identidad y electoral, en el marco del proceso de modernización del sistema de identificación nacional.

De acuerdo con la institución, los ciudadanos deberán presentar documentos actualizados que validen su identidad y datos personales, como parte de los protocolos establecidos para garantizar mayor seguridad y eficiencia en la emisión del nuevo documento.

FUENTE: N DIGITAL

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