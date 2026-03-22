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JCE detalla proceso y requisitos para la nueva cédula en República Dominicana
La Junta Central Electoral (JCE) dio a conocer este sábado los requisitos para acceder a los servicios relacionados con la nueva cédula de identidad y electoral, en el marco del proceso de modernización del sistema de identificación nacional.
De acuerdo con la institución, los ciudadanos deberán presentar documentos actualizados que validen su identidad y datos personales, como parte de los protocolos establecidos para garantizar mayor seguridad y eficiencia en la emisión del nuevo documento.
FUENTE: N DIGITAL
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