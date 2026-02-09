JCE garantiza depuración del registro civil en proceso de nueva cédula

Santo Domingo.– El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez, aseguró que todos los ciudadanos que recibirán la nueva cédula de identidad han sido sometidos a un riguroso proceso de depuración del registro civil, iniciado desde diciembre de 2020.

Jáquez explicó que este proceso forma parte de los trabajos continuos que realiza la institución para garantizar que la renovación del documento de identidad cumpla con los requerimientos constitucionales y con altos estándares de seguridad.

“La Junta Central Electoral, desde diciembre de 2020, se encuentra en un proceso permanente de depuración del registro civil, con miras a la emisión de una nueva cédula acorde a la Constitución”, afirmó el funcionario.

Como parte del calendario de entrega, esta semana corresponde a los partidos políticos. Según informó la JCE, los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) serán los primeros en recibir el documento, a partir de las 8:15 de la mañana de este lunes.

El martes será el turno del partido Fuerza del Pueblo (FP), desde las 10:00 de la mañana, mientras que el miércoles recibirán la nueva cédula los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a partir de las 9:00 de la mañana.

La entrega continuará el jueves 12 de febrero con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), a las 2:00 de la tarde, seguido del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) a las 3:00 de la tarde. Posteriormente, a las 4:00 de la tarde, corresponderá a Dominicanos por el Cambio (DXC), y a las 5:00 de la tarde a País Posible (PP).

