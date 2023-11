Jean Alain Rodriguez: ¿Cómo pasó de Procurador, a imputado de corrupción y ahora youtubers?

Send an email

El ex procurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez, acusado de dirigir un «entramado de corrupción administrativa» cuando estuvo al frente del Ministerio Público en el período del 2016 al 2020, se estrenó la noche de este miércoles como youtubers.

En la primera emisión de su canal Derecho y Justicia, Rodríguez Sánchez sostuvo que en el país se ha perdido la vergüenza en la supuesta lucha contra la corrupción, y narró que cuando estuvo en prisión preventiva duró un año sin ver el sol, a pesar de que la ley contempla una hora de sol al día.

Dijo que en muchas ocasiones comían sin cubiertos, porque era parte del “trato” no entregarlos, y que en el piso que estaba no había agua.

El exfuncionario afirmó que tenía que trabajar su defensa tirado en el piso, porque por cerca de un año no le permitían ni una sillita plástica .

“Fueron seis meses sin que me permitieran ingresar una simple almohada, ni sábana, cuando a más de 700 se lo permitían, pero a mi y al grupo que me acompañaba no, obvio, eso era para ver hasta donde uno aguantaba”, declaró.

“Sin nunca haber tenido ni siquiera una multa de tránsito me registraron en el sistema penitenciario con un código especial, el que llaman de máximo nivel de peligrosidad”, expresó.

Imputado de corrupción

Entre las imputaciones que le hace el Ministerio Público a Jean Alain Rodríguez Sánchez, principal imputado del caso Medusa, está el de utilizar «los fondos asignados a la Procuraduría General de la República, al asociarse con otros funcionarios públicos, contratistas y empresarios, para recibir enormes cantidades de dinero de soborno”.

De acuerdo a la acusación, Rodríguez realizó un conjunto de actos fraudulentos a los fines de perjudicar y desfalcar al Estado dominicano, mediante el desvío de fondos que engrosaron su patrimonio y sirvieron para el financiamiento ilícito de campañas políticas.

Actualmente, el caso Medusa está en el principio de la fase del juicio preliminar, en cuya etapa no se ha concluido siquiera la lectura total de la acusación.

Sobre Jean Alain Rodriguez

Al momento de su designación como Procurador General de la República desempeñaba la función de Director Ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD). Fungió como director ejecutivo del CEI-RD (2012-2016), asesor legal de la Dirección General de Aduanas (2004–2005), del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) (2004–2009) y del Ministerio de Turismo (2004–2006), abogado auxiliar de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional (1997), juez suplente y miembro de la Junta del Distrito Nacional (2010–2012).

Fuente: Hoy