Jimmy Butler se rompe el ligamento cruzado de la rodilla derecha y queda fuera de la temporada

La estrella de los Golden State Warriors se lesionó tras chocar con Davion Mitchell de los Miami Heat

Jimmy Butler, uno de los líderes de los Golden State Warriors, se perderá lo que queda de la temporada NBA tras sufrir una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha en el partido ganado por su equipo el lunes contra los Miami Heat (135-112).

Butler sufrió una peligrosa torsión interna de la rodilla derecha tras un choque con Davion Mitchell, de los Heat, en la pelea por un rebote en el tercer período del partido del Chase Center de San Francisco.

El técnico Steve Kerr aseguró después del encuentro que existía mucha preocupación, pero no dio más detalles a la espera de la resonancia magnética.

Pasadas las 3 de la madrugada de este martes, hora del Este de Estados Unidos, la cadena ESPN adelantó que Butler sufrió una rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

El ex de los Miami Heat metió 17 puntos en el partido del lunes y promediaba veinte puntos por encuentro en esta temporada.

