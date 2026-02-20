Jonatan Familia afirma Francisco Javier será candidato del PLD y que Abel Martínez «no tiene con qué pagarle al partido»

Santo Domingo, RD. – En un análisis sobre la actual crisis y reestructuración interna del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el comentarista Jonatan Familia lanzó contundentes declaraciones en el programa «Politikal», donde no solo vaticinó que Francisco Javier García encabezará la boleta en el 2028, sino que cuestionó la supuesta «deuda» saldada por Abel Martínez con el partido.

Contrario a otras opiniones que sugieren que Martínez ya cumplió con su cuota de sacrificio, Familia fue tajante al afirmar que la organización le ha dado más al político que viceversa. «Abel Martínez no tiene con qué pagarle al PLD», sentenció el analista, marcando una clara distancia la opinión del periodista Hansel García de que el exalcalde de Santiago «pagó con creces» su deuda partidaria al defender la marca en momentos de crisis.

Francisco Javier García: El «candidato por excelencia»

Para Jonatan Familia, el relevo en el liderazgo del PLD ya tiene nombre y apellido. Según su visión del panorama electoral, Francisco Javier García ha tomado el relevo de la «capa» que Martínez vistió en 2024 para levantar a las bases. «El candidato será Francisco Javier García… el candidato por excelencia del PLD», aseguró Familia, basando su pronóstico en el trabajo de recomposición que García está realizando actualmente.

El municipalista destacó que, mientras otros aspirantes mantienen un perfil más bajo, Francisco Javier se encuentra «recorriendo el país, reuniéndose con los empresarios y haciendo todo lo que Abel hizo en aquel momento» para fortalecer la marca partidaria. Para Familia, este dinamismo coloca a García como el favorito indiscutible para ganar la contienda interna, ya que está «llevando la bandera de levantar la base».

Fuente: De Último Minuto.