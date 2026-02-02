José del Castillo pasa del PLD a la FP: «Cambio de partido por amor a nuestras convicciones»

Tras casi 20 años de militancia en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el exsenador José del Castillo Saviñón selló este domingo lo que fue su recorrido dentro de la dirigencia morada al juramentarse como nuevo miembro de la organización política Fuerza del Pueblo (FP).

En agosto del pasado año, Castillo negó que su renuncia al PLD tuviese en ese momento el objetivo de ingresar a las filas del partido dirigido por el expresidente Leonel Fernández. Cinco meses después, está siendo recibido por la dirigencia política de la FP y posesionado como nuevo integrante de la Dirección Política, sin pasar previamente por el escrutinio electoral interno.

Tras Fernández haber levantado sus manos, marcando así el inicio de lo que será su trayectoria dentro de esa entidad política, Castillo aprovechó su discurso para expresar la siguiente frase.

“Algunos cambian de convicciones por amor a su partido; otros, como yo, cambiamos de partido por amor a nuestras convicciones”, dijo en el acto celebrado en un hotel del Distrito Nacional.

Castillo estuvo acompañado de su esposa, Charinée Ovalles, quien también pasó de conformar el Comité Central del PLD a ocupar un puesto en la Dirección Central en la FP. Con estas dos salidas, el partido político presidido por el exgobernante Danilo Medina también perdió otros 300 militantes.

“Es un privilegio y una inmensa alegría dar este paso junto a más de 300 nuevos compañeros que, junto a nosotros, militaron en la antigua casa, entre los cuales están 10 pasados miembros del Comité Central; los regidores actuales de Barahona, Canoa y Bahoruco; así como más de 23 presidentes de intermedios con sus respectivas estructuras de base de la región Enriquillo, el Distrito Nacional y otras demarcaciones del país”, manifestó.

Para el exsenador de la provincia Barahona, la FP representa el futuro de quienes aspiran a una transformación social profunda. Razón por la cual resaltó la importancia del liderazgo del expresidente Fernández, recordando los ciclos de crecimiento económico, estabilidad social y fortalecimiento institucional del país durante tres mandatos gubernamentales.

Acompañados por Omar Fernández

Entre ambos actores políticos se encontraba el senador del Distrito Nacional Omar Fernández, quien es una de las principales figuras de la FP en la actualidad. Precisamente, la «estrecha relación» de Charinée Ovalles y Del Castillo con Fernández fue una de las principales razones que motivaron a la alta dirigencia del PLD cuando decidieron el pasado 11 de agosto citarlos ante el Tribunal Nacional de Ética y Disciplina.

De acuerdo con el alegato de la dirigencia morada, Castillo y Ovalles estaban, desde dentro del PLD, “sonsacando militantes” para convencerlos de renunciar e ingresar a la FP.

“Leonel, junto a Omar, encarnan esa mezcla poderosa de solidez institucional, experiencia de Estado, visión internacional y frescura renovadora. Son la prueba viva de que la transformación es posible y de que, juntos, podemos superar cualquier barrera, aspirar a un cambio genuino y lograr ese progreso que tanto anhelamos”, precisó Del Castillo.

Durante su alocución, describió a Omar Fernández, considerándolo “una figura que ha irrumpido de manera intempestiva en el escenario y ha reseteado el tablero de las preferencias, aportando frescura, imagen y profundidad a la oferta política, atrayendo a un segmento del electorado que se identifica con él y que cuenta ya con la experiencia de haber sido diputado y senador” de la capital.

Fuente: Listín Diario.