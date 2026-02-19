José María Balcázar, nuevo presidente de Perú, y su polémica postura sobre relaciones sexuales desde los 14 años

El presidente provisional del Perú, José María Balcázar Zelada, exmagistrado y actual congresista por Lambayeque, de 83 años, ha defendido que los jóvenes y menores de edad entre 14 y 18 años tengan una vida sexual activa.

En Perú, entre otras cosas, se le recuerda por su oposición a la ley contra el matrimonio infantil y por sus polémicos comentarios de entonces.

“En el Código Civil, de 14 para arriba no hay ningún impedimento. Todos tienen relaciones sexuales. La ley lo autoriza. En otros países es de 13 para arriba, siempre que no haya violación. Todo el mundo tiene relaciones. Profesores con alumnas, maestras con alumnos, entre alumnos también”, dijo en declaraciones citadas por el diario peruano El Comercio. El nuevo presidente, que tratará de ocupar el cargo hasta el 28 de julio de este año, llegó a ser vocal supremo del Poder Judicial y también fue objeto de investigaciones por presunto tráfico de influencias.

Fuente: N Digital