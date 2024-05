José Ramón Peralta anuncia que no se postulará para un cargo en la dirección del PLD

José Ramón Peralta, quien es parte del comité político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y sirvió como ministro Administrativo de la Presidencia durante el mandato de Danilo Medina, ha hecho público este jueves su decisión de no postularse para ningún cargo dentro de esta entidad.

A través de una publicación en su perfil de X, la plataforma que reemplazó a Twitter, Peralta explicó que permanecerá en el Comité Político hasta el inicio del X Congreso, programado para comenzar el 30 de junio. Enfatizó que su elección no implica una “ausencia o retiro”, asegurando que siempre estará disponible para la organización.

“Permaneceré en el CP hasta que comience el congreso y no buscaré ocupar ninguna posición de liderazgo. Estoy seguro de que renunciar a mi espacio es lo correcto, para permitir que una generación más joven con más energía y nuevas ideas pueda guiar al @PLDenlinea a liderar el futuro del país. Sin embargo, quiero aclarar que esto no significa que me ausentaré o me retiraré. Por el contrario, continuaré esforzándome por lo mejor para nuestro partido y siempre estaré al servicio de nuestra organización y del país, ya que estoy comprometido a construir un futuro mejor en beneficio de la mayoría”, compartió en la red social.

Fuente: Somos Pueblo