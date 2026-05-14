Juan Soto vuelve tras golpe en el tobillo y conecta cuadrangular para los Mets

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El dominicano Juan Soto regresó este jueves a la alineación de los Mets de Nueva York, luego de sufrir un golpe en el tobillo derecho durante el partido del miércoles ante los Tigres de Detroit. El jardinero se mantiene bajo observación médica y juega de forma condicionada.

En el partido de este jueves, que se encontraba en el séptimo inning al momento de redactar esta nota, Soto bateaba de 4-2 con dos carreras remolcadas. Una de ellas le dio ventaja 4-3 a los Mets en el quinto episodio y, posteriormente, conectó un cuadrangular en la séptima entrada para ampliar la diferencia 8-3.

El dominicano fue colocado como tercer bate y bateador designado, en un duelo en el que los Mets buscaban barrer la serie frente a los Tigres de Detroit y mejorar su récord a 18-25.

En lo que va de temporada, Soto registra línea ofensiva de .272/.361/.837 OPS, con cinco cuadrangulares y 15 bases por bolas en 28 partidos.

A pesar de su regreso inmediato al terreno, Soto ha presentado dos molestias físicas en las piernas durante la campaña, situación que limita parte de su desempeño habitual.

Soto tuvo que abandonar el encuentro anterior en la séptima entrada tras golpearse el tobillo derecho con un foul. Sin embargo, los reportes oficiales descartaron fracturas, luego de que las radiografías no mostraran lesiones óseas graves. Su condición fue definida como “día a día”.

Los Mets atraviesan además una complicada situación por lesiones, con varios jugadores fuera de acción. Entre los afectados figuran el puertorriqueño Francisco Lindor, el dominicano Jorge Polanco, el cubano Luis Robert Jr. y el venezolano Francisco Álvarez. También permanecen ausentes los suplentes Ronny Mauricio y Jared Young.

Fuente: N Digital