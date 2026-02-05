Juristas advierten que barandas de la Ciudad Judicial en SDE son “una bomba de tiempo”

Varios juristas expresaron su preocupación por presuntas fallas estructurales en la Ciudad Judicial del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, al señalar que algunos elementos de la edificación podrían representar riesgos para la seguridad de usuarios y profesionales del derecho, especialmente en áreas comunes de circulación.

Los abogados Aramis Pérez, Ricky Corporán y Vicente Arturo del Orbe coincidieron en que las barandillas de cristal instaladas en el recinto carecen de los soportes adecuados, lo que las hace vulnerables.

Pérez afirmó que estas estructuras no ofrecen garantías de seguridad y advirtió sobre posibles consecuencias.

Bomba de Tiempo

“Eso no tiene ningún tipo de seguridad y las personas se recuestan ahí; es una bomba de tiempo en cualquier momento ustedes van a tener muchos «views» ”, sostuvo.

El jurista explicó ante las cámaras de RCC Noticias que la situación no es nueva y que, desde la apertura del complejo judicial, se han observado deficiencias que no han sido corregidas. Indicó que las barandas presentan movimientos visibles al contacto, lo que incrementa el riesgo de accidentes.]

“La gente viene y se recuesta de ese barandal hasta allá al fondo. Eso no tiene ningún tipo de seguridad. En cualquier momento va a haber una desgracia. Es lo peor que ha pasado, que han construido la supuesta Ciudad Judicial”, señaló.

De su lado, Ricky Corporán reconoció que la nueva Ciudad Judicial representa un avance en términos de modernidad y condiciones para el ejercicio profesional, pero consideró que la obra fue inaugurada de manera apresurada.

Según explicó, las barandillas carecen del denominado “pie de amigo”, un elemento esencial en construcción para reforzar la estabilidad. “Al ser una baranda tan extensa y sin ese soporte, resulta muy vulnerable”, advirtió.

Corporán agregó que estas deficiencias estructurales podrían derivar en accidentes lamentables si no se corrigen a tiempo, sobre todo mientras continúa el flujo constante de personas en el edificio. A su juicio, la prioridad debe ser reforzar las áreas que representan mayor riesgo para la integridad física de los usuarios.

En una línea similar, Vicente Arturo del Orbe valoró la magnitud de la obra, pero señaló que no todas sus áreas cumplen con los estándares de seguridad esperados. “Las barandillas de cristal no son seguras y ya se ha advertido a los abogados que no se apoyen en ellas”, expresó, al considerar que la falta de soporte adecuado podría provocar consecuencias fatales.

Aunque los juristas también mencionaron inconvenientes relacionados con el funcionamiento de los ascensores, estos fueron colocados en un segundo plano frente a los riesgos estructurales visibles en las barandas y cristales, que, según indicaron, afectan a un mayor número de personas de manera constante.

Ciudad Judicial

Los abogados coincidieron en hacer un llamado a las autoridades competentes para que se realicen las evaluaciones técnicas necesarias y se adopten medidas correctivas urgentes, con el fin de garantizar la seguridad de quienes acuden diariamente a la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este.

Falta de parqueos

Asimismo el abogado Ricky Corporán, denunció que no existe area de parqueos, y se produce un «caos» que afecta a todos los ciudadanos que conviven en areas adyacentes, a su juicio indicó que los comunitarios del Ensache Ozama ya no pueden estar en paz debido al gran volumen vehicular que buscar donde estacionarse.

«Ahora viven una odisea con el cúmulo de vehículos que pues acumulan sus calles producto de que el Palacio de Justicia no cuenta con parqueo para los usuarios ni para los togados tampoco«, afirmó.

Fuente: RCC NOTICIAS