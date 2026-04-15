Australia abre investigación contra Katy Perry por acusación de abuso

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La policía del estado de Victoria, en Australia, abrió una investigación por una presunta agresión sexual denunciada contra la cantante estadounidense Katy Perry, tras acusaciones realizadas por la actriz australiana Ruby Rose.

Según confirmaron las autoridades, el caso está siendo analizado por la unidad especializada en delitos sexuales, que investiga un supuesto incidente ocurrido en 2010 en un local nocturno del centro de Melbourne.

La denuncia surge luego de que Ruby Rose hiciera pública la acusación en redes sociales y posteriormente formalizara el reporte ante la policía. La actriz asegura que los hechos ocurrieron cuando ambas eran jóvenes y que tardó años en procesar lo sucedido antes de hacerlo público.

De acuerdo con su relato, el presunto episodio tuvo lugar en una discoteca de Melbourne, aunque las autoridades no han revelado oficialmente los nombres de las personas involucradas y han limitado sus declaraciones debido a que la investigación sigue en curso.

Por su parte, representantes de Katy Perry rechazaron categóricamente las acusaciones, calificándolas como “mentiras peligrosas e irresponsables”.

El caso permanece bajo investigación, mientras la policía ha indicado que no ofrecerá más detalles hasta que avancen las diligencias correspondientes.