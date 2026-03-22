Kristi Noem visita República Dominicana en misión de seguridad regional no anunciada

PUNTA CANA.- La ex secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, se encuentra en República Dominicana en una visita que no fue previamente anunciada, en el marco de sus nuevas funciones como Enviada Especial del presidente de Donald Trump para asuntos de seguridad hemisférica conocido como “Escudo de las Américas ok”.

Noem, quien encabezó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), fue designada en marzo pasado por el presidente Donald Trump como la primera Enviada Especial para el denominado “Escudo de las Américas”, una iniciativa estratégica orientada a reforzar la cooperación regional en la lucha contra el narcotráfico, la seguridad fronteriza y la contención de influencias extranjeras en el hemisferio occidental.

Como parte de su agenda en el país, la funcionaria sostuvo anoche un encuentro con el presidente Luis Abinader en Punta Cana, en el que también participaron altos funcionarios del área de seguridad del Estado dominicano. En la reunión se abordaron temas vinculados al combate de redes narcocriminales, el fortalecimiento de los controles fronterizos y la cooperación bilateral en materia de inteligencia.

Cuál será el rol de República Dominicana en la alianza «Escudo de las Américas»

La delegación estadounidense está acompañada por la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Campo, quien ha tenido un rol activo en la articulación de iniciativas conjuntas en materia de seguridad.

La visita de Noem se produce en un momento en que la República Dominicana ha ganado relevancia como socio estratégico de Estados Unidos en el Caribe, particularmente en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

La ubicación geográfica del país, sumada a su estabilidad institucional, lo convierte en un punto clave dentro de las estrategias de seguridad regional.

El programa “Escudo de las Américas”, liderado por Noem, busca precisamente consolidar una red de cooperación entre países aliados para enfrentar amenazas comunes, con especial énfasis en el desmantelamiento de cárteles de la droga y el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia y control en las fronteras.

Fuentes vinculadas al área de seguridad indican que el enfoque de esta iniciativa incluye no solo acciones operativas, sino también el intercambio de información de inteligencia y la coordinación de esfuerzos multilaterales para combatir estructuras criminales que operan a nivel regional.

La presencia de Noem en territorio dominicano, sin previo anuncio, sugiere el carácter estratégico y sensible de las conversaciones en curso, en un contexto donde el Caribe se ha consolidado como una de las principales rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa.

Fuente: El Día